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21:59, 30 мая 2025

Протестующие студенты присоединились к демонстрантам у парламента в Тбилиси

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Учащиеся государственного университета Илии вышли на акцию протеста против преследования студенток по доносу депутата “Грузинской мечты”. Полиция сопроводила протестующих от университета до здания парламента, демонстранты перекрыли проспект Руставели в 184-й вечер подряд. 

Как писал "Кавказский узел", жители Грузии уже полгода выходят на акции протеста, добиваясь новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны собраний и задерживали активистов, административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. Несмотря на это, в Тбилиси демонстранты ежедневно перекрывают движение у здания парламента. 

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Сторонники евроинтеграции на 184-й день непрерывных акций протеста вышли к зданию парламента страны с флагами Грузии и Евросоюза, перекрыв движение по проспекту Руставели.  Протестующие напомнили о своих неизменных требованиях - провести новые выборы в парламент и освободить всех арестованных за участие в протестах, передает Pirveli.

К собравшимся у парламента присоединились участники протестного марша, который начался у государственного университета имени Илии. У здания вуза на улице Чавчавадзе студенты запустили пиротехнику, протестуя против административного преследования трех активисток по жалобе депутата от “Грузинской мечты” Мариам Лашхи об оскорблении. 

Студентка университета Илии Лика Лорткипанидзе и студентке SEU Татия Априамашвили были арестованы на 12 суток, а активистка Магда Мамукашвили, как мать малолетнего ребенка, была оштрафована по той же жалобе на 4 тысячи лари (около 1460 долларов США). 

На акции возле университета были мобилизованы полицейские, они охраняли проезжую часть улицы Чавчавадзе, чтобы студенты не перекрыли ее. Впоследствии сотрудники МВД сопроводили шествие активистов на проспект Руставели, сообщил Telegram-канал Tbilisi life.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

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Автор: "Кавказский узел"

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