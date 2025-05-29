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11:13, 29 мая 2025

Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилого дома

Разбитое окно в жилом доме. 29 мая 2025 г. Фото: https://t.me/mil_armenia/16408?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские военные обстреляли жилой дом в Хознаваре Сюникской области, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах приграничных территорий. 14 мая Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстрелах приграничных территорий. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения. 10 мая Минобороны Армении сообщило, что вечером 9 мая азербайджанские военные обстреляли село Хнацах Сюникской области, в результате повреждена крыша жилого дома. Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию и в свою очередь обвинило армянскую сторону в стрельбе по приграничным позициям. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Жилой дом в Хознаваре Сюникской области поврежден из-за обстрела азербайджанскими военными, заявило Минобороны Армении.

Пуля на полу в жилом доме в Хознаваре. Скриншот фото Минобороны Армении от 29.05.25, https://t.me/mil_armenia/16408."29 мая, в период с 01:00 до 01:15, подразделения  Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хознавар Сюникской области, в результате чего был поврежден жилой дом", - сообщило ведомство в своем Telegram-канала. 

"Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хознаваре и выступить с публичными разъяснениями", - говорится в сообщении. 

К публикации приложены фотографии пулевого отверстия в стекле и лежащей на полу пули.

Военное ведомство Азербайджана заявило, что распространенная Минобороны Армении информация о том, что  подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта ,"является очередной дезинформацией и не соответствует действительности" и обвинило  Армению в попытке "сформировать неправильное представление у международного сообщества и создать почву для очередных провокаций". "Заявляем, что подразделения Азербайджанской Армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Азербайджана..

Напомним, 8 мая Минобороны Армении также заявило, что крыша жилого дома в селе Хнацах повреждена в результате обстрела с азербайджанской стороны. 21 и 23 апреля ведомство сообщало, что жилой дом в селе Хознавар Сюникской области поврежден в результате обстрела со стороны Азербайджана. Азербайджанские военные никогда не открывают огонь по гражданским объектам, возразило Минобороны Азербайджана.

Заявления об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

Азербайджан не заинтересован в подписании мирного договора с Арменией и поэтому выдвигает все новые требования, указали ранее "Кавказскому узлу" армянские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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