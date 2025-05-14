Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

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Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстрелах приграничных территорий. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах приграничных территорий. Так, 19 апреля Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли приграничные позиции. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения и подчеркнуло готовность к совместному расследованию вооруженных инцидентов.

10 мая Минобороны Армении сообщило, что вечером 9 мая азербайджанские военные обстреляли село Хнацах Сюникской области, в результате повреждена крыша жилого дома. Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию и в свою очередь обвинило армянскую сторону в стрельбе по приграничным позициям. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Армянские военные 13 мая с 20:45 до 21:30 [с 19.45 до 20.30 мск] "с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия" позиции азербайджанской армии, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Армении прокомментировало эту версию в своем телеграм-канале. Заявление, как и предыдущие аналогичные публикации, сделано на трех языках – армянском, английском и русском.

"Заявление МО Азербайджана о том, что якобы 13 мая в период с 20:45 до 21:30 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном и юго-восточном участках границы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая Минобороны Армении также заявило, что крыша жилого дома в селе Хнацах повреждена в результате обстрела с азербайджанской стороны. 21 и 23 апреля ведомство сообщало, что в жилой дом в селе Хознавар Сюникской области поврежден в результате обстрела со стороны Азербайджана. Азербайджанские военные никогда не открывают огонь по гражданским объектам, возразило Минобороны Азербайджана.

Заявления об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

Азербайджан не заинтересован в подписании мирного договора с Арменией и поэтому выдвигает все новые требования, указали ранее "Кавказскому узлу" армянские аналитики.

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