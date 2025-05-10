Ереван назвал дезинформацией заявление Баку об обстреле позиций

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Армянские военные обстреляли сегодня утром позиции азербайджанской армии, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило сегодня, что вечером 9 мая азербайджанские военные обстреляли село Хнацах Сюникской области, в результате повреждена крыша жилого дома. Минобороны Азербайджана отвергло это обвинение.

8 мая Минобороны Армении также заявило, что крыша жилого дома в селе Хнацах Сюникской области повреждена в результате обстрела с азербайджанской стороны. 21 и 23 апреля ведомство сообщало, что в жилой дом в селе Хознавар Сюникской области поврежден в результате обстрела со стороны Азербайджана. Азербайджанские военные никогда не открывают огонь по гражданским объектам, возразило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджан распространило сегодня сообщение, что 10 мая в 09:55 (8:55 мск) подразделения вооружённых сил Армении с позиций, расположенных в направлении Чямбярякского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Заявление МО Азербайджана о том, что якобы 10 мая в районе 09:55 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном участке границы, не соответствует действительности, сообщило сегодня Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

Напомним, заявления об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

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