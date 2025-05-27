Бывший депутат из Волгограда оказался в списках иноагентов

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Активист, бывший депутат Гордумы Волгограда Илья Кравченко* внесен в реестр иноагентов как участник получившей этот статус организации "Земский съезд"*, объединяющей депутатов. Кравченко* указал, что с 2023 года не является депутатом и намерен обжаловать решение Минюста.

Как писал "Кавказский узел", Волгоградский областной суд в сентябре 2023 года отказался удовлетворить апелляцию бывшего кандидата в депутаты гордумы Волгограда Ильи Кравченко*, который оспаривал отказ в регистрации на выборах как независимого кандидата.

Бывший депутат Волгоградской городской думы Илья Кравченко* признан иноагентом как член организации «Земский съезд»*, которая была внесена в реестр 16 мая 2025 года. Информация об этом уже размещена на сайте Минюста. Кравченко* указан в списке участников организации.

Кравченко* намерен обжаловать решение Минюста, хотя и не уверен в успехе. "Информация о включении меня в реестр иноагентов частично достоверна. Я, получается, член организации, оказавшейся в этом реестре Минюста. Я был членом «Земского съезда»*. Его недавно признали иноагентом. Это организация депутатов, я таковым не являюсь с 2023 года, но до сих пор висел в списках ее членов. Я действительно был в организации, но в последнее время не мог участвовать в ее деятельности, так как не являюсь депутатом, однако Минюст особо не интересуют такие формальности", - процитировало его слова 26 мая издание V1.

"Кавказский узел" писал, что 17 февраля судья Центрального районного суда Волгограда назначила Илье Кравченко* 14 суток административного ареста за оказание сопротивления силовикам при задержании на акции памяти Алексея Навального. Кравченко* обжаловал решение, но Волгоградский областной суд счел арест законным.

16 февраля в Волгограде активисты возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном. Несколько активистов было задержано. В их числе - член партии "Яблоко" Александр Ефимов, которого арестовали на 15 суток за демонстрацию портрета Навального.

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* внесены в реестр иноагентов.

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