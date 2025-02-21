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06:35, 21 февраля 2025

Волгоградский облсуд утвердил арест Ильи Кравченко

Илья Кравченко, 2023 год. Фото "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение об аресте активиста Ильи Кравченко на 14 суток после задержания его на акции памяти Алексея Навального Волгоградский областной суд счел законным. Полиция предоставила суду обрезанную видеозапись задержания Кравченко.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля судья Центрального районного суда Волгограда назначила волгоградскому политику Илье Кравченко 14 суток административного ареста за оказание сопротивления силовикам при задержании на акции памяти Алексея Навального.

16 февраля в Волгограде активисты возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном. Несколько активистов было задержано. В их числе - член партии "Яблоко" Александр Ефимов, которого арестовали на 15 суток за демонстрацию портрета Навального.

20 февраля Волгоградский областной суд рассмотрел жалобу защиты Ильи Кравченко на решение Центрального райсуд Волгограда об административном аресте бывшего депутата городской думы Ильи Кравченко. В суд арестанта доставили сотрудники полиции. В зале суда присутствовали адвокат Эдуард Яппаров, полицейские, журналисты и друзья арестованного. 

В начале заседания адвокат ходатайствовал о привлечении к делу видеозаписи с видеорегистратора «Дозор», который  был на груди у полицейских во время задержания политика. Судья Язынина удовлетворила ходатайство и суд перенесли на вечернее время. К 17.00 мск в суд была доставлена запрошенная видеозапись.

«Но она оказалась обрезанной. Сохранился лишь фрагмент записи, где полицейские требуют от Кравченко пройти к ним в автомобиль, а тот якобы отказывается. То, как он предъявлял им паспорт и другие важные в этом деле моменты были умышленно обрезаны. Все говорит о том, что против моего подзащитного была устроена целенаправленная провокация», - заявил адвокат Эдуард Яппаров корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат отметил, что полицейские при задержании Кравченко «формально соблюли закон». Также Яппаров признал, что судья внимательно отнеслась к доводам защиты, но в итоге приняла сторону обвинения и оставила решение районного суда без изменений.

«Мы с моим подзащитным решим, как поступать дальше. Будем ли обжаловать это решение в четвертом кассационном суде? Сделаем так, как скажет Илья Кравченко», - сказал адвокат Яппаров.

Среди тех, кто пришел в суд поддержать Кравченко, была его бывшая супруга Виктория. «У нас в регионе самое жесткое преследование по сравнению с другими областями России, даже в Москве никого не задержали - преследование за возложение цветов», - возмутилась она. 

Женщина отметила, что Илья на здоровье не жаловался, передачу ему передали в полном объеме. «По условиям содержания минусы, какие он отмечает, это свет постоянный в камере, и было очень жарко. Стало сейчас чуть получше. На жару у людей давление может подниматься. С ним сидят трое участников акции и один отдельно — как некурящий», - рассказала Виктория корреспонденту «Кавказского узла».

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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