Дошло до суда дело о фиктивной регистрации в Сочи участника теракта в «Крокусе»

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Направлено в суд расследование уголовного дела против сочинки, обвиняемой в фиктивной постановке на учет гражданина Таджикистана, который позднее оказался причастным к террористическому акту в Московской области.

Как писал "Кавказский узел", житель Ингушетии Джабраил Аушев, обвиняемый в поставке оружия исполнителям теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, пытался скрыться от правоохранителей и был задержан лишь после объявления в розыск.

22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. 20 января аналитики усомнились в причастности баталхаджинцев к теракту в Москве. Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе.

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации гражданина Таджикистана, сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, женщина за денежное вознаграждение поставила на учёт иностранца в принадлежащем ей жилом доме. Нелегальный жилец, зарегистрированный в Сочи, был причастен к нападению террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта 2024 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Уголовное дело против жительницы Сочи направлено в суд. Дело возбуждено по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Отметим, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отметим, что в начале февраля адвокат одного из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске сообщил, что обвиняемые и защита начали знакомиться с делом.

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