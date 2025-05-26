Военнослужащий из Астраханской области убит в боевых действиях

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Алладин Ишимов из Володарского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 520 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 519 бойцов из Астраханской области.

6600 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине Не менее 3286 бойцов из СКФО и 3314 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В Володарском районе прошло прощание с Алладином Ишимовым, убитым в военной операции, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация.

"Он родился 12 марта 1976 года в селе Алтынжар. Учился в Алтынжарской средней школе имени Курмангазы. После школы был призван в российскую армию, где в течение двух лет проходил службу в Военно-воздушных силах. 21 июля 2024 года Алладин Ишимов погиб, выполняя боевое задание в рамках специальной военной операции", - приводится в публикации биография убитого.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 520 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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