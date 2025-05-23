Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

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Михаил Романов и Александр Кирсанов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 519 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 мая власти признали убитыми в ходе СВО на Украине как минимум 517 бойцов из Астраханской области.

36-летний Михаил Романов убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Володарского района в своем Telegram-канале.

Уроженец села Зеленга окончил сельскохозяйственное училище по специальности механизатор. После учебы работал рыбаком в колхозе «Заветы Ильича» — родном селе. В 2006 году он был призван на срочную службу в ракетные войска. Вернувшись домой, продолжил заниматься рыболовством. В 2009 году Михаил женился, у него родился сын.В начале января 2024 года Романов подписал контракт с Министерством обороны РФ. Первое ранение получил в марте 2024 года, после реабилитации вновь отправился на фронт. Второе ранение — в феврале 2025 года — он находился на лечении в госпитале Донецкой Народной Республики. После этого вновь вернулся на фронт, но 7 апреля стало известно, что он убит.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции убиты 21-летний контрактник Александр Кирсанов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 519 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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