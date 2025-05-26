Похищение жителя Яндаре стало следствием конфликта двух семей

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Представители семьи, членом которой является похищенный в Яндаре мужчина, издевались над парнем из другой семьи и вымогали у него деньги. В Ингушетии зачастую не принято привлекать силовые структуры для решения подобных проблем, из-за чего отношения между двумя семьями дошли до похищения.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая в сельском поселении Яндаре группа вооруженных людей силой посадила мужчину в автомобиль и скрылась. Позднее стало известно, что похищенный найден и госпитализирован с травмами, а один из подозреваемых в его похищении задержан в Магасе. 13 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Похищение и избиения 28-летнего мужчины в Яндаре было совершено жителями этого же населенного пункта. «Все, кто принимал участие в этом происшествии, были из семьи Е., все они между собой близкие родственники. Лица некоторых нападавших были закрыты балаклавами, а вот тот, кого в Магасе задержали и который находится под стражей, он двоюродный брат Е. И на улице Орджоникидзе он появился как раз в тот момент, когда его сородичи запихивали парня, отчаянно сопротивлявшегося, в машину. Он кинулся помогать своим, что и зафиксировала камера видеонаблюдения», - рассказал 25 мая корреспонденту «Кавказского узла» житель Яндаре Алихан.

По его словам, похищение произошло в светлое время суток. «Мимо проезжали машины, в магазине были покупатели, но никто не кинулся выручать парня, никто не пытался остановить действия людей, которые совершали в отношении захваченного явно противоправные действия», - сказал Алихан, сославшись при этом на слова своего соседа, пенсионера Идриса, который был свидетелем инцидента.

Спровоцировав парня на какое-то действо, стали его шантажировать, вымогали деньги

По его словам, в селе знали, что группа молодых людей из семьи К., лидером которой был похищенный, выбрала себе предметом для насмешек парня из семьи Е. «Спокойный, начитанный, работал медбратом. Таких, как он, обычно называют «ботаниками». Никто не предполагал, что безобидные, на первый взгляд, насмешки могут перерасти в нечто грубое, унижающее человеческое достоинство. Спровоцировав парня на какое-то действо, стали его шантажировать, вымогали деньги. Сначала это были тысячи, затем десятки тысяч рублей. Когда он отказывался приносить деньги, тогда в ход шли изощренные издевательства <...> Последняя озвученная парнями К. сумма была полмиллиона. Пригрозили серьезной карой, если в течении суток он не принесет эту сумму. Об этом, и о том, каким издевательствам был подвергнут их человек, узнали в семье Е. Поэтому они и решились на этот шаг. Поэтому никто из сельчан, на глазах которых проходило похищение, не встал на защиту К. Ибо к тому времени эта новость с шокирующими подробностями была известна многим». - рассказал Алихан.

Он также отметил, что похищенный лукавит, утверждая, что "никаких требований похитители ему не предъявляли". «Он прекрасно знал, почему его затаскивали в машину, какие требования ему будут предъявлены и за что», - уверен Алихан.

Правозащитник рассказал об особенностях решения конфликтных ситуаций в Ингушетии

По словам правозащитника Магомеда Муцольгова, похищение человека является особо тяжким преступлением, тем более, что совершено это действо вооруженной группой по предварительному сговору. «Кроме этого, похищенного избили и высадили в лесополосе на окраине села. Скорее всего, следствие уже провело экспертизу и будет определена еще одна статья - нанесение вреда здоровью», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что же касается реакции окружающих, Муцольгов склонен считать, что большинство людей не стали спасать похищенного парня, потому что были уверены, что это сотрудники силовых структур проводят задержание. «Тем более, что люди были в масках, с оружием. Поэтому в данном случае никто не стал вмешиваться. Обычно, когда между людьми возникает взрывоопасная ситуация, окружающие выступают в роли миротворцев, стараются сгладить конфликт, примирить конфликтующих», - отметил правозащитник.

Он также прокомментировал слова похитителей по поводу поступков похищенного. «Что касается действий, которые, как утверждают похитители, совершал похищенный - шантаж, вымогательство, издевательство, - думаю, это для следствия это не имеет никакого значения, потому что никто не обращался в полицию по факту противоправных действий представителя семьи К. А раз нет заявлений, то и следственный комитет, и полиция это факт рассматривать не будет», - уверен Муцольгов.

Раньше роль третейского судьи выполняли представители народной дипломатии. Однако в последнее время их влияние в погашении конфликтов значительно ослабло

В то же время он не припомнит случая, чтобы на обидчика заявляли в полицию. "Такие действия со стороны потерпевших не приветствуются в нашем обществе. Раньше роль третейского судьи выполняли представители народной дипломатии. Однако в последнее время их влияние в погашении конфликтов значительно ослабло. А ведь неразрешенный конфликт может иметь весьма нежелательные последствия. Как это случилось, к примеру, пять лет назад, когда погибли два молодых человека Асланбек Евлоев и Ислам Полонкоев. Они оба были женаты, у каждого росли дети, У Асланбека четвертый ребенок родился после его гибели", - напомнил он.

Бывший полицейский Ислам Полонкоев был застрелен в Сунже 16 ноября 2020 года. Основной версией убийства является кровная месть за Асламбека Евлоева, убитого в декабре 2019 года, когда произошла перестрелка между представителями тейпов Евлоевых и Полонкоевых. Следователи предположили, что в Асламбека Евлоева выстрелил из охотничьего ружья Ислам Полонкоев. По данным правоохранительных органов, причиной инцидента стал старый конфликт из-за родовых башен в селении Пялинг Джейрахского района.

Житель Яндаре Алихан согласен с правозащитником, что в Ингушетии не принято отправлять в полицию жалобы на своих обидчиков. «С другой стороны, если бы отправляли такие заявления, может, тогда был бы жив Мустафа Кациев, которого лишили жизни из-за земельного участка. Остался бы в живых Ибрагим Дзортов, вина которого была в том, что он и его односельчанка полюбили друг друга и хотели создать семью. И если бы братья парня, которого шантажировал похищенный, написали об этом заявление в полицию, то, возможно, не пришла бы беда в их дом. Ведь никто не знает, как все обернется», - рассуждает Алихан. Он считает, что не поздно и сейчас написать заявление об издевательствах.

14 апреля в Экажево был убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева. В 35-летнего Мустафу Кациева выстрелили пять раз, он умер по дороге в больницу. Источники связали убийство со спором за земельный участок, однако отец убитого заявил, что тот конфликт был давно улажен. Двое подозреваемых в убийстве были задержаны в Магасе, и 16 апреля Назрановский райсуд отправил их под стражу. В мае 2022 года в Ингушетии был убит шестью выстрелами 29-летний Ибрагим Дзортов, житель Экажево. По подозрению в убийстве был задержан Дауд Боков - брат девушки, которую Дзортов незадолго до этого похитил ради брака. Назрановский районный суд Ингушетии признала Бокова невиновным, однако вышестоящий суд отменил приговор, отправив дело на повторное рассмотрение в мае этого года.

С мнением жителя Яндаре согласна адвокат Людмила Толстоногова. Она подчеркнула, что в силу пункта 1 части 1 статьи. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. «Данное положение является основным принципом уголовного судопроизводства. Человек, который пострадал от преступлений, имеет право подать заявление в следственные органы. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных на то, что преступление было совершено, в результате человеку был причинен вред, нанесены моральные и нравственные страдания», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, правоохранительные органы обязаны принять и проверить заявление о любом совершенном или готовящемся преступлении в пределах своей компетенции. «Далее правоохранительные органы принимают обоснованное решение о возбуждении или в отказе в возбуждении уголовного дела», - добавила Толстоногова.

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