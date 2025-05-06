Дело об убийстве жениха-похитителя в Ингушетии отправлено на пересмотр

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Прокуратуру не устроил оправдательный приговор по делу об убийстве жителя Ингушетии, застреленного после похищения невесты, обвинение добилось его отмены в кассационной инстанции. Назрановский райсуд должен повторно рассмотреть дело брата девушки Дауда Бокова, которого присяжные сочли невиновным.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2022 года в Ингушетии был убит шестью выстрелами 29-летний Ибрагим Дзортов, житель Экажево. По подозрению в убийстве был задержан Дауд Боков - брат девушки, которую Дзортов незадолго до этого похитил ради брака. Родственники Дзортова вправе объявить кровную месть убийце, а его невесте может грозить расправа со стороны родных за непослушание, заявили "Кавказскому узлу" этнограф Макка Албогачива журналистка Светлана Анохина.

По словам односельчан, Ибрагим Дзортов и его избранница давно знали друг друга и хотели пожениться, но семья девушки была против их брака. Дзортов умыкал невесту дважды: после первого похищения Боковы вернули девушку домой и наказали Ибрагиму "впредь к ней даже не подходить близко", но молодой человек не понял серьезность предупреждений и снова украл ее. После этого Дзортов был убит, а его невесту вновь вернули домой, после чего ее "никто не видел". Односельчанам родственники сказали, что девушка "ушла из дома неизвестно куда".

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отменил оправдательный приговор Назрановского районного суда Ингушетии в отношении Дауда Бокова и направил дело на новое рассмотрение. Решение было вынесено 21 апреля, в тот же день кассационный суд избрал Бокову меру пресечения в виде подписки о невыезде. Назрановский районный суд обязан повторно рассмотреть дело в ином составе, дата рассмотрения пока не определена, рассказал “Кавказскому узлу” его адвокат Хусейн Гулиев.

Первая инстанция вынесла решение по делу 26 сентября 2024 года, суд присяжных признал Бокова невиновным, признав за ним право на реабилитацию. Прокуратура подала апелляционное представление в Верховный суд Ингушетии, 4 февраля 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики оставила без изменений оправдательный приговор Бокову.

Сторона обвинения настаивала на отмене приговора, указывая на процессуальные нарушения при формировании коллегии присяжных. По данным надзорного органа, из 200 кандидатов на заседание явились только 13 человек, из которых лишь 11 соответствовали требованиям закона. Также прокурор утверждал, что председательствующий судья допустил нарушения, огласив обвинение до завершения формирования коллегии и разъяснения присяжным их прав, - это, по мнению прокурора, входит в исключительную компетенцию стороны обвинения.

Прокурор также указывал на недопустимые действия стороны защиты, включая формулировку вопросов и заявления в присутствии присяжных, которые могли повлиять на их беспристрастность, однако апелляционная инстанция не усмотрела в действиях суда первой инстанции нарушений, которые могли бы повлиять на законность и справедливость вынесенного приговора. Коллегия указала, что формирование присяжных производилось в соответствии с нормами УПК РФ, кандидаты с расхождениями в данных были отведены, а присяжные, вошедшие в состав, соответствовали всем требованиям. Замечаний со стороны гособвинителя в момент формирования коллегии заявлено не было.

Суд отметил, что вопросы, задаваемые защитой, не нарушали процессуальных норм, а государственный обвинитель не заявил ни одного ходатайства о нарушениях во время допросов. Также был отклонен довод о преждевременном оглашении обвинения: суд пояснил, что председательствующий лишь напомнил присяжным содержание обвинения, “не выражая в какой-либо форме своего мнения”, говорится в определении, опубликованном на сайте ВС Ингушетии.

Заместитель прокурора Ингушетии Гирихан Хазбиев 26 февраля вновь обжаловал оба решения - первой и апелляционной инстанций - в Пятом кассационном суде общей юрисдикции. В кассационной жалобе он указал на ряд процессуальных нарушений, включая участие кандидатов в присяжные заседатели с противоречивыми анкетными данными и недопустимые действия защиты в присутствии присяжных.

Кассационная инстанция согласилась с доводами прокуратуры, указав, что защитник Хусейн Гулиев в присутствии присяжных обсуждал вопросы, выходящие за рамки их компетенции, в том числе методы предварительного следствия, а председательствующий судья не пресек эти разговоры. Суд счел это существенным нарушением УПК, повлиявшим на исход дела.

Защита Бокова пока не получила мотивированного решения, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Хусейн Гулиев.

“Как только его выдадут, мы ознакомимся и будем делать выводы о дальнейших действиях, исходя из содержания. Приговор, основанный на вердикте коллегии присяжных, не может быть отменен просто по причине несогласия с выводами присяжных о виновности или невиновности, речь идет исключительно о нарушениях процессуального порядка. В представлении прокуратуры, в частности, указывалось, что у двоих присяжных имелись расхождения в анкетных данных. Процедура такова: администрация муниципального образования формирует и направляет в суд списки кандидатов в присяжные заседатели, эти люди приглашаются в суд, предъявляют паспорт, после чего сверяются их паспортные данные с теми, что были предоставлены администрацией. В случае расхождений кандидат не может быть допущен к формированию коллегии”, - рассказал Гулиев.

Он отметил, что “для формирования коллегии присяжных для районного суда необходимо минимум 12 кандидатов, для Верховного суда — не менее 14”.

“Это связано с правом сторон (обвинения и защиты) на отвод: как мотивированный, так и один немотивированный. Таким образом, из 14 человек допускается отвод до четырех, чтобы можно было сформировать коллегию из шести основных и четырех запасных присяжных. Все кандидаты, допущенные к отбору, должны пройти проверку достоверности анкетных данных. Несоответствие этих данных фактически является процессуальным нарушением. Вопрос о том, является ли оно существенным, можно будет оценить после ознакомления с текстом кассационного определения”, - заявил Гулиев.

Говоря о позиции своего доверителя, он отметил, что Боков “публично в открытом судебном заседании” отрицал какую-либо причастность к преступлению.

“С точки зрения результата нас устраивал вынесенный оправдательный приговор, он вступил в законную силу, но это решение не устроило прокуратуру. Пятый кассационный суд отменил приговор, это решение было передано в Назрановский районный суд, как суд первой инстанции. У нас остается право обращения в Верховный суд РФ”, - заключил адвокат.

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