Волонтеры отчитались о значительном числе собранного мазута на Тамани

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321 мешок песка с мазутом собрали волонтеры штаба "Дельфины" на берегу у порта Тамань и поселка Волна. Оперштаб отчитался об отсутствии выбросов.

Как писал "Кавказский узел", к 24 мая со дна моря близ Анапы и Темрюкского района поднято более 700 тонн замазученных песка и камней.

Власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

42 волонтёра штаба "Дельфины" продолжали очищать прибрежную территорию п. Волна и район Порта Тамань - собран 321 мешок мазута, говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. "Мазутные загрязнения по-прежнему обнаруживаются в различных формах как на песке, так и в воде", - указали волонтеры.

Оперштаб отчитался о результатах исследования прибрежной полосы сотрудниками МЧС при помощи беспилотников. "25 мая специалисты при помощи беспилотного летательного аппарата осмотрели 3,5 км береговой линии и акватории на Центральном пляже Анапы. Фрагментов, которые могли оказаться осевшим на дно нефтепродуктом, не обнаружили", - указано в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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