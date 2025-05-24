Более 700 тонн грунта с мазутом собрано у берега Анапы

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Водолазы за 23 мая собрали в устье реки Можепсин 88 мешков грунта с мазутом. Всего со дна моря близ Анапы и Темрюкского района поднято более 700 тонн замазученных песка и камней.

Как писал "Кавказский узел", более 10,4 тысячи мешков с нефтепродуктами собрано со дна Черного моря и каменистого берега близ Анапы, сообщило МЧС 19 мая.

Власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

Сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы продолжают очистку пляжей и дна Черного моря от нефтепродуктов. 23 мая работы проводились в районе устья реки Можепсин. Водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Работы по ликвидации последствий загрязнения ведутся ежедневно при благоприятных погодных условиях. В общей сложности в Анапе и Темрюкском районе из воды извлечено более 700 тонн замазученного грунта.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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