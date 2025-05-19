Спасатели отчитались о сборе 10 тысяч мешков с мазутом на Кубани

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Более 10,4 тысячи мешков с нефтепродуктами собрано со дна Черного моря и каменистого берега близ Анапы, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая механизированная очистка пляжей Анапы проводилась на новом участке. В случае благоприятной погоды очистка пляжей будет окончена в июне.

Власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

С начала проведения работ водолазы МЧС России собрали более 7,3 тыс. мешков грунта с мазутом со дна Черного моря в Анапе. "Водолазными группами МЧС России совершено более 4,5 тыс. спусков", - цитирует начальника пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александра Субочева "Интерфакс".

Кроме того, специалисты МЧС собрали свыше 3,1 тыс. мешков с нефтепродуктами с каменистого берега вдоль береговой линии морского порта Анапа,. "В результате применения парогенераторов и насосов высокого давления очищено более 1,3 тыс. кв. м каменистого берега", - сказал Субочев.

По его словам, установлено более 1 км боновых заграждений для проведения работ и использовано более 2,5 тонн биосорбента. "Очистка каменистого пляжа от мазута происходит в несколько этапов. Сначала межкаменное пространство обрабатывается биоразлагаемым торфяным сорбентом, а затем - мойками высокого давления и парогенераторами. Полная очистка производится промышленным пескоструем, который снимает слой 1-2 мм. Это абсолютно экологичный способ, который не наносит природе никакого вреда", - добавил начальник пресс-службы.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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