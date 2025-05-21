Власти Новороссийска отчитались о ходе выплат жертвам атаки дронов

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За компенсациями ущерба имуществу обратился 441 пострадавший от атаки беспилотников на Новороссийск, 265 человек получили выплаты.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил, что мэрия увеличила в полтора раза размеры выплат пострадавшим от атаки беспилотников.

Единовременная выплата материальной помощи увеличена с 10 до 15 тысяч рублей, помощь в связи с частичной утратой имущества - с 50 до 75 тысяч, в связи с полной утратой - со 100 до 150 тысяч рублей. Выплаты за легкий вред здоровью увеличены с 200 до 300 тысяч рублей, за вред средней тяжести - с 400 до 600 тысяч рублей, единовременное пособие за каждого погибшего увеличено с миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Компенсации за ущерб имуществу уже получили 265 новороссийцев, "своевременно подавших документы", сообщил сегодня в своем телеграм-канале Андрей Кравченко.

Документы принимают в администрациях

"С 16 мая активно ведем работу по перечислению выплат пострадавшим и будем продолжать ее. Документы принимают в администрациях Центрального, Южного и Восточного внутригородских районов", - говорится в публикации.

Всего в результате атаки повреждены 231 квартира и два частных дома. "В них проживает 508 человек, из которых 441 предоставили необходимые документы и подтвердили факт проживания", - написал чиновник. По состоянию на 19.20 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Напомним, в ночь на 3 мая в Новороссийске в результате атаки дронов были повреждены жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации. 6 мая власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.

Двое из четырех членов семьи ростовчан, пострадавших в Новороссийске при атаке дрона, позже были перевезены в больницу Краснодара.

Территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, 14 марта в Туапсе после атаки беспилотников загорелся резервуар на нефтебазе. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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