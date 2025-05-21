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Кавказский узел

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19:25, 21 мая 2025

Власти Новороссийска отчитались о ходе выплат жертвам атаки дронов

Последствия атаки беспилотников на Новороссийск. 3 мая 2025 г. Скриншот видео https://ria.ru/20250503/novorossijsk-2014757303.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За компенсациями ущерба имуществу обратился 441 пострадавший от атаки беспилотников на Новороссийск, 265 человек получили выплаты.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил, что мэрия увеличила в полтора раза размеры выплат пострадавшим от атаки беспилотников.

Единовременная выплата материальной помощи увеличена с 10 до 15 тысяч рублей, помощь в связи с частичной утратой имущества - с 50 до 75 тысяч, в связи с полной утратой - со 100 до 150 тысяч рублей. Выплаты за легкий вред здоровью увеличены с 200 до 300 тысяч рублей, за вред средней тяжести - с 400 до 600 тысяч рублей, единовременное пособие за каждого погибшего увеличено с миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Компенсации за ущерб имуществу уже получили 265 новороссийцев, "своевременно подавших документы", сообщил сегодня в своем телеграм-канале Андрей Кравченко.

Документы принимают в администрациях

"С 16 мая активно ведем работу по перечислению выплат пострадавшим и будем продолжать ее. Документы принимают в администрациях Центрального, Южного и Восточного внутригородских районов", - говорится в публикации.

Всего в результате атаки повреждены 231 квартира и два частных дома. "В них проживает 508 человек, из которых 441 предоставили необходимые документы и подтвердили факт проживания", - написал чиновник. По состоянию на 19.20 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Напомним, в ночь на 3 мая в Новороссийске в результате атаки дронов были повреждены жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации. 6 мая власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены. 

Двое из четырех членов семьи ростовчан, пострадавших в Новороссийске при атаке дрона, позже были перевезены в больницу Краснодара.

Территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, 14 марта в Туапсе после атаки беспилотников загорелся резервуар на нефтебазе. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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Автор: "Кавказский узел"

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Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

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