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23:54, 12 мая 2025

Увеличены выплаты пострадавшим при атаке дронов в Новороссийске

Фасад дома, поврежденный во время атаки БПЛА. Фото: администрация Новороссийска / "ВКонтакте"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Новороссийска в полтора раза увеличили размеры выплат для пострадавших в результате атаки беспилотников в ночь на 3 мая. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. Власти города объявили режим ЧС. 6 мая власти отчитались, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены. 

Двое из четырех членов семьи ростовчан, пострадавших в Новороссийске при атаке дрона, позже были перевезены в больницу Краснодара.

После атаки беспилотников в начале мая администрация Новороссийска постановила увеличить суммы выплат для горожан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, сообщил сегодня глава города Андрей Кравченко. 

Суммы выплат увеличены в полтора раза: единовременная выплата материальной помощи - с 10 до 15 тысяч рублей, помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости - с 50 до 75 тысяч рублей, в связи с полной утратой - со 100 до 150 тысяч рублей. 

Также увеличен размер компенсаций за вред здоровью или гибель члена семьи. Выплата на случай легкого вреда здоровью увеличена с 200 до 300 тысяч рублей, на случай вреда средней тяжести - с 400 до 600 тысяч рублей. 

“В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего увеличено с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей”, - написал глава администрации в своем Telegram-канале.

Материальная помощь во всех перечисленных случаях выплачивается “при введении режима чрезвычайной ситуации при одновременном выполнении определенных условий”, напомнил Кравченко. Он не уточнил, какие выплаты и в каком размере власти назначили пострадавшим в результате последней атаки беспилотников.

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Автор: "Кавказский узел"

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