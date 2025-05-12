Увеличены выплаты пострадавшим при атаке дронов в Новороссийске

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Власти Новороссийска в полтора раза увеличили размеры выплат для пострадавших в результате атаки беспилотников в ночь на 3 мая.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. Власти города объявили режим ЧС. 6 мая власти отчитались, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.

Двое из четырех членов семьи ростовчан, пострадавших в Новороссийске при атаке дрона, позже были перевезены в больницу Краснодара.

После атаки беспилотников в начале мая администрация Новороссийска постановила увеличить суммы выплат для горожан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях муниципального характера, сообщил сегодня глава города Андрей Кравченко.

Суммы выплат увеличены в полтора раза: единовременная выплата материальной помощи - с 10 до 15 тысяч рублей, помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости - с 50 до 75 тысяч рублей, в связи с полной утратой - со 100 до 150 тысяч рублей.

Также увеличен размер компенсаций за вред здоровью или гибель члена семьи. Выплата на случай легкого вреда здоровью увеличена с 200 до 300 тысяч рублей, на случай вреда средней тяжести - с 400 до 600 тысяч рублей.

“В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего увеличено с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей”, - написал глава администрации в своем Telegram-канале.

Материальная помощь во всех перечисленных случаях выплачивается “при введении режима чрезвычайной ситуации при одновременном выполнении определенных условий”, напомнил Кравченко. Он не уточнил, какие выплаты и в каком размере власти назначили пострадавшим в результате последней атаки беспилотников.

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