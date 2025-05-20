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14:46, 20 мая 2025

Парламент Абхазии лишил полномочий Адгура Харазию

Адгур Харазия. Фото: Томас Тхайцук. https://ab.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя полгода после стрельбы в парламенте, в результате которой убит депутат Вахтанг Голандзия, объявленный в розыск депутат Адруг Харазия лишен полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2024 года стрельба велась в здании парламента. Депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы в здании парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря парламент лишил депутатской неприкосновенности Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве. Глава МВД Роберт Киут заверил, что Харазия не покидал территорию Абхазии.

Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазии,  решение было принято на сессии парламента большинством депутатских голосов, сообщило сегодня "Апсныпресс".

Ход расследования и поиска Харазии затягивается, сообщила 6 мая "Нужная газета" по результатам заседания комитета в парламенте.

Сотрудник  следственного отдела прокуратуры сообщил, что Харазия бал объявлен в розыск на следующий день после стрельбы. 24 декабря 2024 года прокуратура направила запрос в СГБ о пересечении государственной границы подозреваемым Харазия, к 6 мая ответ на запрос не был получен. 14 февраля в силовым структурам  направлены поручения на производство оперативно-розыскных мероприятий по поиску Харазии, в том числе в селе Аудхара, на эти поручения были  "получены промежуточные ответы".

8 апреля по результатам прослушивания телефонов родных и близких Харазия в  направлены поручения об оперативно-розыскных мероприятиях в связи с возможным пребыванием Харазии в селе Аданга. , но ответы на них до 6 мая не были получены. 

Кроме этого  следственной группой опрошены свидетели происшествия, но часть депутатов, не явилась для дачи показаний. По двум эпизодам – незаконное хранение и ношение оружия и хранение оружия в доме, дела против Харазии направлены в Верховный суд.

Министр внутренних дел Роберт Киут заверил, "что работа ведется достаточно активная". "Есть определенные наработки, на которые мы сегодня опираемся и надеемся, что будут результата», — сказал Киут.

Кан Кварчия  отметил, что все это напоминает мыльную оперу на 300 серий. "Полгода идет. Оказывается только наркоманов можно вычислить", — возмутился он. По его словам, семья  и односельчане погибшего депутата возмущены, тем как проводится расследование и обратил внимание правоохранителей на возможные последствия их медлительности, говорится в публикации

«Два сына у меня, два сына у Харазия, два сына у нашего покойного коллеги. Вы что хотите, чтобы у нас бойня началась? Вы за полгода человека не можете найти?", — спросил Кварчия. Он обвинил правоохранителей в преднамеренном затягивании дела, говорится в публикации.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, перед убийством Голандзии парламентский комитет по экономической политике и реформам обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз. Конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией произошел из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии. Спор перерос в драку, а Голандзия пытался разнять коллег. 

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Автор: "Кавказский узел"

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