Правозащитники призвали освободить Наргиз Абсаламову и ее коллег

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Amnesty International призвала сотрудников посольств прийти на заседание суда по делу Наргиз Абсаламовой. Правозащитники также потребовали снять все обвинения против нее и ее коллег.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Наргиз Абсаламова, а также ее коллеги Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Эльнара Гасымова пожаловались на условия перевозки заключенных.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "(директор Ульви Гасанли, главред Севиндж Вагифгызы, а также Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Правозащитная организация Amnesty International призвала сотрудников всех действующих в Азербайджане посольств принять участие в судебном процессе по делу сотрудницы Abzas Media Наргиз Абсаламовой, которое состоится сегодня, 13 мая, пишет Meydan.TV.

В своем заявлении правозащитники отметили, что Абсаламова и ее коллеги находятся под стражей с ноября 2023 года. "Мы призываем власти снять всех обвинения против Абсаламовой и других журналистов", - говорится в заявлении Amnesty International.

Напомним, преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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