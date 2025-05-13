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06:33, 13 мая 2025

Правозащитники призвали освободить Наргиз Абсаламову и ее коллег

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Amnesty International призвала сотрудников посольств прийти на заседание суда по делу Наргиз Абсаламовой. Правозащитники также потребовали снять все обвинения против нее и ее коллег.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Наргиз Абсаламова, а также ее коллеги Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Эльнара Гасымова пожаловались на условия перевозки заключенных.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "(директор Ульви Гасанли, главред Севиндж Вагифгызы, а также Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Правозащитная организация Amnesty International призвала сотрудников всех действующих в Азербайджане посольств принять участие в судебном процессе по делу сотрудницы Abzas Media Наргиз Абсаламовой, которое состоится сегодня, 13 мая, пишет Meydan.TV.

В своем заявлении правозащитники отметили, что Абсаламова и ее коллеги находятся под стражей с ноября 2023 года. "Мы призываем власти снять всех обвинения против Абсаламовой и других журналистов", - говорится в заявлении Amnesty International.

Напомним, преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: "Кавказский узел"

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Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

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