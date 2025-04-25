Журналисты Abzas Media пожаловались на условия перевозки заключенных

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Арестованные в Азербайджане журналисты Abzas Media заявили, что заключенных перевозят в переполненных и непроветриваемых автозаках, переделанных из грузовых машин.

Как писал "Кавказский узел", 11 и 18 февраля заседания по делу Abzas Media были отложены из-за отказа обвиняемых от участия в слушаниях в знак протеста против бесчеловечного обращения с ними. В марте обвиняемые возобновили участие в процессе, поскольку их требования о гуманизации условий перевозки и содержания в суде были выполнены.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media 1 арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Арестованные Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова передали коллегам совместную статью, в которой описали условия транспортировки заключенных из СИЗО в суд и обратно. «Мы стучим о металлические перегородки автомобиля, который возвращает нас из суда в СИЗО, крича «Вентиляцию!». Наш голос повышается, словно температура в узкой камере, но никто не реагирует на наши крики. Через некоторое время надзиратель сообщает, что в автомобиле не работает вентиляция. Однако и в автомобиле, который вез нас в суд, также не работала система вентиляции», - говорится в статье арестованных, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По оценке журналистов, примерно 95% арестантов перевозят на ГАЗ-53 и Ford Transit, а в редких случаях используют Fiat Doblo, на них обычно транспортируют заключенных-женщин. "На так называемых «хлебовозках» ГАЗ-53 вентиляцию обеспечивают надзиратели, пока у них рука не устанет. Ибо в летнюю жару, чтобы заключенные могли дышать воздухом, надзиратель открывает люк на потолке автомобиля и держит его. Надежда заключенных на милосердие надзирателя, чтобы он не быстро убрал руку с крышки люка", - указали журналисты.

На автомобилях Ford Transit предусмотрена система вентиляции, но она, как правило, не работает. В Fiat Doblo летом перегородка между кабиной надзирателей и местами для заключенных убирается, и прохлада от кондиционера немного поступает в остальную часть машины.

Внутри машин не проводится уборка, они никак не освещаются

«Проблемы на этом не исчерпываются. Внутри машин не проводится уборка, они никак не освещаются, свет туда практически не поступает, дурно пахнет. Некоторые заключенные берут с собой целлофановые кульки на случай, если их стошнит... Тошнота возникает из-за многочасовых поездок, нередко по ухабистым дорогам, стояний в пробках в душных автомобилях», - заявили арестанты.

Она также указали на переполненность автозаков. Так в Ford Transit в одноместные отсеки сажают по два человека, а на 5-местные – по 7 заключенных, а иногда 8-9. Часто некоторым заключенным на протяжении всего пути приходится стоять, поскольку сидячих мест не хватает, что является нарушением правил безопасности.

По их данным, эти машины изготовлены как грузовой транспорт, однако по указанию руководства Пенитенциарной службы переделаны в автозаки, а сидения в них изготовлены из досок. При этом, согласно пункту 32.2 Европейских пенитенциарных правил, «запрещается перевозка заключенных в недостаточно проветриваемых и освещенных транспортных средствах, или в условиях, создающих для них ненужные неудобства или оскорбляющих их достоинство», заявили журналисты.

"Однако в Азербайджане все заключенные перевозятся в запрещенных условиях. Перевозка заключенных в таких условиях является унижением человеческого достоинства, нарушением элементарных правил социального дистанцирования, несоблюдением гигиены и бесчеловечным обращением", - говорится в заявлении.

Эта проблема годами не решается

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов подтвердил, что в Азербайджане заключенных, как правило, перевозят в переполненных машинах. «Летом перевозка в тесном, непроветриваемом и не охлаждаемом кондиционером автозаке превращается в пытку. Особенно тяжело заключенным, у которых сердечно-сосудистые заболевания, диабет. К сожалению, эта проблема годами не решается», - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в Пенитенциарной службы не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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