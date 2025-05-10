Ужесточен приговор бывшему главбуху летного училища в Краснодаре

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Апелляционный суд по представлению прокуратуры увеличил срок лишения свободы бывшего главного бухгалтера Краснодарского высшего военного авиационного училища Алексея Имаса до пяти лет.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года стало известно, что бывший главный бухгалтер и начальник учетно-аналитического отдела Краснодарского высшего военного авиационного училища обвиняются в растрате более 60 миллионов рублей. Их коллеги признали вину и были осуждены условно. В феврале 2024 года Прикубанский районный суд приговорил главного бухгалтера Алексея Имаса к четырем с половиной годам лишения свободы, а начальника расчетного отдела Яну Веретнову - к условному сроку. Имас отбыл назначенное наказание в СИЗО и под домашним арестом.

Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрел 8 мая апелляцию прокуратуры на приговор бывшему главному бухгалтеру Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Алексею Имасу, пишет "Коммерсант".

Апелляционный суд увеличил срок лишения свободы Имасу до пяти лет, бывший начфин училища был взят под стражу.

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