Бывший главбух летного училища в Краснодаре осужден за растрату

06 февраля 2024, 07:20

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Суд в Краснодаре приговорил бывшего главного бухгалтера Краснодарского высшего военного авиационного училища Алексея Имаса, обвиняемого в растрате, к четырем с половиной годам лишения свободы. Назначенное наказание он отбыл в СИЗО и под домашним арестом. Его коллега, начальник расчетного отдела Яна Веретнова приговорена к условному сроку.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года стало известно, что бывший главный бухгалтер и начальник учетно-аналитического отдела Краснодарского высшего военного авиационного училища обвиняются в растрате более 60 миллионов рублей. Их коллеги признали вину и были осуждены условно.

Прикубанский районный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Краснодарского высшего военного авиационного училища Алексею Имасу и руководителю расчетного отдела Яне Веретновой, пишет 5 февраля "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Имас признан виновным в растрате средств на сумму 60 миллионов рублей, Веретнова является его сообщницей. Потерпевшим в деле признано министерство обороны Российской Федерации.

Имасу назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, срок был отбыт в СИЗО и под домашним арестов за время следствия и суда. Также ему надлежит выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Веретнова приговорена к четырем годам условного срока и штрафу в размере 200 тысяч рублей, пишет ТАСС.

На суде Имас и Веретнова вину не признали.

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