Бывшие жильцы сочли недостаточной охрану рухнувшего дома в Ростове-на-Дону

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Полицейские недостаточно эффективно охраняют от мародеров ростовскую пятиэтажку, в которой обрушился подъезд, пожаловались бывшие жильцы.

Как писал "Кавказский узел", частично обрушившийся дом на улице Нариманова в Ростове-на-Дону после вмешательства Бастрыкина не будет снесен до окончания следствия и судов, но чтобы жильцы смогли забрать вещи, необходимо распоряжение властей города.

21 апреля 2024 года жильцы пятиэтажки на улице Нариманова пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников. В июне того же года полиция задержала около 20 собственников квартир, которые попытались забрать свои вещи. Силовики проверили документы и вынесенные из дома вещи и взяли объяснения, после чего отпустили задержанных.

Мародеры вечером 8 мая попали в опечатанную пятиэтажку на улице Нариманова, когда здание не охраняла полиция, сообщила бывшая жительница дома Елена. По ее словам, очевидцы сразу вызвали полицию, и силовики задержали мародеров, а вещи, которые те попытались забрать, остались лежать рядом с домом.

Это наши вещи. Мы их узнали

"Это наши вещи. Мы их узнали. Все наши вещи „свистнули“. Четыре микроволновки они вытянули, два телевизора", - приводит сегодня слова Елены 161.ru.

Женщина отметила, что, когда приехала за вещами, полицейских и мародеров на месте уже не было. «Вообще полицейских там видят, машина стоит. Обходы есть, говорят. А толку?» - сказала она.

Другая бывшая жительница дома Юлия рассказала, что забор у дома сломан, и таким образом туда проникают мародеры. «Сколько раз мы проезжали, никого [из полицейских] не видели. По тому, что люди говорят, кто там рядом живет, не всегда там видно полицейских. Когда-то стоят, когда-то нет», - приводит ее слова издание.

Она отметила, что однажды там поймали подростков. «Мы сами полицию нашли и сказали, что там подростки. Полиция с лицевой стороны дома стояла перед подъездами. […] Я уверена, что там не раз уже мародерство практиковалось. Неизвестно, что у нас там в доме осталось", - посетовала женщина.

Прокуратура потребовала ускорить выплаты жильцам рухнувшего дома в Ростове-на-Дону Более 50 семей, которые жили в доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, не получили компенсации после обрушения здания, заявила прокуратура и потребовала от чиновников выплатить людям деньги.

Напомним, 27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. В связи с обрушением был обвинен в халатности бывший глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной. По версии следствия, он знал, что дом в 2020 году признан аварийным, но не предотвратил чрезвычайную ситуацию. При этом сами жильцы не считают Бережного виновным и подчеркивают, что он был первым чиновником, приехавшим к жильцам после обрушения пятиэтажки, и именно он решил эвакуировать людей.

28 апреля Виктор Бережной был оправдан судом. Жильцы дома согласны с позицией суда и требуют наказать настоящих виновников.

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