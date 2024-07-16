Вмешательство Бастрыкина обнадежило жильцов рухнувшего дома в Ростове-на-Дону

16 июля 2024, 21:55

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Частично обрушившийся дом на улице Нариманова в Ростове-на-Дону после вмешательства Бастрыкина не будет снесен до окончания следствия и судов, но чтобы жильцы смогли забрать вещи, необходимо распоряжение властей города, рассказала юрист. Владельцы квартир потребовали справедливых компенсаций за утраченное жилье.

Как писал "Кавказский узел", 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры. Власти Ростова-на-Дону сообщили, что на 15 июля намечено начало сноса дома, работы продлятся до 18 июля. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов обрушившегося дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которые пожаловались на планы властей о сносе.

То, что глава Следкома отреагировал на требования жильцов дома на Нариманова, даёт надежду, что власти не снесут дом, считает Елена Варченко. "Однозначно, власти уже не снесут дом. Это нам сегодня подтвердили власти. Дом принят как вещественное доказательство и передан под присмотр. Власти не смогут снести дом, пока идут следствие и суды. Что касается вещей, которые мы хотим забрать, то по этому поводу нет новостей. Жильцы сегодня собирались у дома, но никого не пропустили внутрь, стояла полиция и охраняла дом", - рассказала жительница дома.

По ее словам, переселение из дома негативно сказалось на качестве жизни. "У нас было две квартиры в этом доме. В одной жила я, а во второй сын. Сейчас мы все вместе живем в маленькой квартире, которую купили в ипотеку. Потихоньку покупаем необходимую мебель и технику. А это большие затраты. Мы не планировали их, а это очень сильно сказывается на нашей жизни", - сообщила она.

Власти долго не хотели выплачивать компенсацию за утерянные вещи первой необходимости, но упорная борьба дала свои плоды, подчеркнула женщина. "Материальную выплату за утерянные вещи мы получили только за одну квартиру. За вторую власти не хотели платить. Только недавно мы наконец получили компенсацию и за вторую квартиру. Но это в районе 100 тысяч рублей. Это ничто по сравнению с тем, что мы потеряли. А компенсацию за потерянную жилплощадь мы еще не получили по причине того, что мы не согласны с суммой. Мы судимся, ждем решения суда", - рассказала Елена.

Другая жительница аварийного дома также считает, что реакция главы Следкома на наше обращение даёт надежду, что власти не снесут дом. "Это дает надежду только на то, что администрация города не станет трогать дом. Но нет надежды, что нам позволят забрать вещи. Нас все еще не пускают внутрь, потому что <представители МЧС> очень настойчиво утверждают, что дом опасен, есть угроза обрушения. При том, что проведенные экспертизы только визуальные, с нарушениями, они не отражают реальное состояние нашего дома. Грубо говоря, чисто на глаз определили, что дом под угрозой обрушения", - рассказала Елизавета.

По ее словам, жильцы 15 июля собирались у дома, чтобы убедиться, что власти не будут его сносить. "Мы собрались у дома с целью проконтролировать, чтобы вопреки позиции Следкома, никто не стал подгонять технику для сноса. Все же есть опасения, что раз администрация столько времени нарушает всевозможные права, плюют на законы, вполне ожидаемо, что и на решение Следкома они могут не обратить внимания", - отметила она.

Переселение негативно сказалось также на жизни Елизаветы. "Я проживала в первом подъезде, через коридор от меня было обрушение, и я стала одной из первых, кто получил компенсацию в размере 110 тысяч рублей за утрату вещей первой необходимости. Сейчас я вынуждена снимать квартиру. Это сильно бьет по карману, моральному состоянию тоже. А за утрату жилплощади компенсацию я не получила еще, потому что мы судимся с властями. Их оценка стоимости одного квадратного метра занижена, нарушает наши права. В данный момент идут суды, которые администрация города откладывает по каждой удобной причине", - рассказала она.

Еще одна жительница дома на Нариманова, Светлана, также считает, что появилась надежда, что дом не снесут. "Мы общими усилиями смогли добиться реакции Бастрыкина. Теперь, как нам объяснили, дом является вещественным доказательством, и его не могут снести пока не будет разрешения на снос. Но нас как не пускали, так и не пускают. Выставили полицию, они охраняют дом. Не думаю, что нас туда впустят", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, власти могут решить все проблемы жителей, но не хотят этого."При желании они могут все устроить, обеспечить безопасность и разрешить нескольким жильцам зайти на 30 минут и забрать вещи. Потом еще нескольким и так решить эту проблему. А то мы остались без вещей, получили маленькие компенсации и сейчас вынуждены снова покупать необходимые для жизни вещи. Это переселение можно сказать, испортило нам жизнь. Мы не планировали такие расходы, поиски съёмных квартир", - пожаловалась она.

Аварийный дом на улице Нариманова не будет снесен, пока идет разбирательство, считает юрист Ирина Якымив. "Властям уже вручили документ о том, что этот дом является вещественным доказательством по уголовному делу и, естественно, его снос до завершения следствия невозможен. Они уже не могут пойти против решения Бастрыкина", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также добавила, что реакция Бастрыкина может повлиять на руководство города, которое пока не дает жителям войти в дом и забрать свои вещи. "Реакция Бастрыкина подтверждает право жителей прийти и забрать свои вещи. Пока этот дом не снесен, законные владельцы квартир имеют право попасть в свои помещения. Пока что каждый такой заход заканчивался задержаниями. Люди каждый раз писали заявления в Следком и эти жалобы, как оказалось, дошли до адресата. Сейчас появилась надежда, что власти изменят свой подход. Был пожар в Батайске, там жильцам разрешили быстро войти в квартиры и забрать свои вещи первой необходимости. Так же следует поступить в этом случае. Для этого глава города должен принять соответствующее решение", - отметила Якымив.

Напомним, что 21 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников. 21 мая силовики не смогли сдержать жителей дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которым после эвакуации в конце января из-за опасности обрушения не разрешали забрать вещи. Экспертиза заключила, что пребывание в доме опасно, и здание может обрушиться в любой момент, заявил глава города, а его заместитель сообщил жильцам, что власти уже компенсировали жителям полную потерю имущества, выплатив по сто тысяч рублей. Около 20 собственников квартир были задержаны, когда пытались забрать свои вещи. Силовики проверили документы и вынесенные из дома вещи и взяли объяснения, рассказала депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина.

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