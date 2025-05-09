Более 6450 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине

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Не менее 3206 бойцов из СКФО и 3245 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая бойцов не менее 6400 из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Статистика СВО: для юга России потери растут "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

По данным "Кавказского узла", к 9 мая представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 6451 бойца с юга России: 3206 – из СКФО и 3245 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1373. Также подтверждена смерть 700 бойцов из Ставропольского края, 403 – из Северной Осетии, 256 – из Кабардино-Балкарии 1 , 237 – из Чечни 2 , 129 – из Ингушетии и 108 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1182) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 723 бойца из Краснодарского края, 650 – из Ростовской области, 483 – из Астраханской области, 126 – из Калмыкии и 81 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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