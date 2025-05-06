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Кавказский узел

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01:36, 6 мая 2025

За неделю с 28 апреля по 4 мая жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

Подозреваемая в подготовке теракта. Кадр из видео, опубликованного в телеграм-канале ТАСС https://t.me/tass_agency/313068

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 28 апреля по 4 мая 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 21 по 27 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек

Задержание

В Дагестане 2 мая ФСБ рапортовало о предотвращении теракта в Хасавюрте в отношении сотрудников правоохранительных органов, намеченном на 9 мая. Была задержана женщина, которую суд в Махачкале 3 мая арестовал на два месяца. По версии следствия и суда, "подозреваемая, действуя из личных побуждений, основанных на неприязненных отношениях к государственной власти, общественно-политическому и конституционному строю Российской Федерации", в феврале в переписке с представителем террористической организации получила инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, после чего в интернете приобрела его составляющие. "Женщина планировала подрыв здания силовых структур 9 мая", - указано в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Махачкалы.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что силовики предоставили мало данных о предотвращенных терактах в Дербенте и Хасавюрте, чтобы утверждать, что их версия обоснованна. Случаи фальсификации уголовных дел и заинтересованность силовиков в показателях раскрываемости заставляют сомневаться в их утверждениях.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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