Потушен пожар на зерновом терминале в Новороссийске

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Специалисты потушили пожар, начавшийся на зерновом терминале в Новороссийске после атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью двое взрослых и два ребенка получили ранения в результате атаки беспилотников на Новороссийск. Также были повреждены три резервуара на зерновом терминале, там начался пожар.

В станице Тамань в результате атаки поврежден частный дом, в Анапе – три частных дома. В поселке Целина Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов. В течение ночи были обезврежены 47 беспилотников в Краснодарском крае и девять в Ростовской области, а в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров, отчиталось Минобороны.

На территории зернового терминала в Краснодарском крае потушен пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА, сообщила в своем телеграм-канале группа компаний «Дело», на публикацию которой обратил внимание "Коммерсант".

"Ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитых БПЛА. Собственными силами совместно с МЧС потушено возгорание. Пострадавших нет. Терминалы [компании] «ДелоПортс» работают в штатном режиме", - говорится в публикации.

ГК «Дело» – транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Группа занимается морской перевалкой и железнодорожной транспортировкой контейнеров, а также глубоководной перевалкой зерна в России. В составе группы девять морских и 45 наземных терминалов, информирует сайт ГК "Дело".

Напомним, территории Краснодарского края и Ростовской области регулярно подвергаются атакам дронов после начала российской операции на Украине. 14 марта в Туапсе после атаки беспилотников загорелся резервуар с бензином на нефтебазе. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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