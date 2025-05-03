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04:06, 3 мая 2025

Экологи высказали полярные мнения касательно безвредности выловленной в Черном море рыбы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О безвредности выловленной в Черном море рыбы говорит тот факт, что до сих пор нет новостей об отравлениях, уверен эколог Игорь Шкарадюк. Его коллега Валерий Бриних считает, что говорить о безопасности рыбы без независимой экспертизы невозможно.

Как писал "Кавказский узел", власти заверяют, что следов мазута не найдено в рыбе, выловленной в Черном море после масштабного загрязнения акватории нефтепродуктами. Употреблять в пищу морепродукты и рыбу, добытые в зоне загрязнения, в ближайшее время небезопасно, указывают экологи. Экологи усомнились в заявлениях о безвредности черноморской рыбы.

В марте Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров сообщила, что восстановлен рыбный промысел в Азово-Черноморском бассейне. Там с начала года выловили 10,8 тысячи тонн рыбы - на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Эколог, руководитель «Программы экологизации промышленности» Игорь Шкарадюк и эколог Валерий Бриних поспорили 2 мая о последствия загрязнения мазутом акватории Черного моря, в особенности для промысловой рыбы.

Новостей об отравлении рыбой не было. Это всё, что мы знаем о безопасности рыбы

«Местные рыбаки ловят рыбу, сами едят и продают. Новостей об отравлении рыбой не было. Это всё, что мы знаем о безопасности рыбы», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Шкарадюк, комментируя информацию о безопасности выловленной в Черном море рыбы.

Эколог подчеркнул, что, несмотря на отсутствие независимых лабораторий, фактов отравлений после употребления рыбы зафиксировано не было. «Сейчас мы видим у берега дельфинов и рыбоядных птиц, значит, рыба ходит и у самого берега. Рыба обладает острым обонянием и избегает мест опасного загрязнения», - отметил он.

С этим утверждением категорически не согласен Валерий Бриних. Он подчеркнул, что утверждения о безопасности рыбы без проведения независимой лабораторной экспертизы - не более чем предположения.

Без независимой экспертизы заявлять о безопасности рыбы некорректно

«В условиях, когда мазут попал в воду, нельзя ограничиваться только внутренними оценками властей. Без независимой экспертизы заявлять о безопасности рыбы некорректно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание на то, что в Краснодарском крае отсутствуют независимые лаборатории, куда обычный человек мог бы сдать рыбу или воду на проверку.

Игорь Шкарадюк, впрочем, не придает этому факту решающего значения. Отвечая на вопрос о том, какие виды рыбы потенциально опасны в ситуации с загрязнением акватории, он ответил, что «с точки зрения загрязнения воды разница несущественна».

Здоровые рыбьи жабры красного цвета. Если жабры серые или белые, рыбу есть уже нельзя

По его словам, даже донная рыба, контактирующая с осевшим мазутом, способна избегать сильно загрязнённых зон. «Рыба пропускает воду через жабры. Жабры первыми страдают от попадания частиц мазута. Здоровые рыбьи жабры красного цвета. Если жабры серые или белые, рыбу есть уже нельзя», - при этом рассказал он.

Валерий Бриних, напротив, считает донные виды наиболее уязвимыми. Он подчеркнул, что мазут осел на дно и поражает не только самих рыб, но и организмы, которыми они питаются. «Камбала-калкан, бычок, скаты, мидии особенно сильно уязвимы. Рыба может накапливать в себе токсины, опасные для человека. Человек при её употреблении может травиться постепенно», - рассказал он.

По поводу зон в Краснодарском крае, где запрещен лов рыбы в Краснодарском крае, Игорь Шкарадюк ответил, что ему о таких местах неизвестно.

Бриних также утверждает, что никаких официальных публикаций и документов, ограничивающих лов рыбы, он не видел.

Шкарадюк также отметил, что район промысла традиционно включает Керченский пролив и прибрежные воды Чёрного и Азовского морей, где рыба мигрирует между бассейнами. Однако о каких-либо изменениях в географии промысла после аварии ему неизвестно. 

Количество рыбы в море, и особенно в Керченском проливе, в последние годы сильно сократилось из-за перелова

В отличие от критически настроенного Бриниха, который считает, что лов рыбы в зоне загрязнения необходимо немедленно прекратить, Шкарадюк предлагает иной, более системный подход. По его мнению, прекратить лов необходимо, но не из-за мазута, а по причине общего истощения запасов. «Количество рыбы в море, и особенно в Керченском проливе, в последние годы сильно сократилось из-за перелова. Поэтому ограничение или прекращение лова совершенно необходимо, вне зависимости от разлива мазута», - отметил он.

Особо Шкарадюк прокомментировал работу своей организации "Программа экологизации промышленности". В ее основе, по его словам, лежит добровольная экспертная и научная работа по заказу как общественности, так и бизнеса. «Фактически, это группа экспертов по экологии и природосберегающим технологиям. Основной спрос - это общественные экологические экспертизы. Когда фирма хочет построить завод или рудник, а жители хотят знать, это вредно или нет. Кроме того, мы проводим оценку технологий по запросам бизнеса», - рассказал он.

Научная группа на берегу испытала полтора десятка разных способов очистки берега и моря

Недавно он занимался анализом безуглеродной энергетики для международной инвестиционной компании и проводил экспертную оценку технологий по ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. «Научная группа на берегу испытала полтора десятка разных способов очистки берега и моря», - рассказал Шкарадюк.

На вопрос о текущих локациях промышленного лова и рынках сбыта рыбы эколог ответил уклончиво: «Точно о локациях промышленного лова надо спрашивать у рыбаков и Рыбнадзора. Рынки сбыта, насколько мне известно, не изменились».

Таким образом, на фоне общего дефицита независимых исследований и прозрачной информации, позиции Шкарадюка и Бриниха отличаются противоположными подходами к интерпретации экологической ситуации. Шкарадюк делает ставку на наблюдение и косвенные признаки - поведение животных, отсутствие отравлений, цвет жабр. Бриних — на системный анализ, предупреждая о рисках токсичного накопления и разрушения пищевых цепей в море.

Пока государственные органы не создадут механизм прозрачной, независимой проверки состояния рыбы и воды, доверие общества к официальным заявлениям о безопасности останется под сомнением, считает активист из Краснодарского края Олег Завяликов, который несколько лет борется за чистоту Черного моря, куда сливаются канализационный стоки разросшихся после 90-х прибрежных городов и сел Краснодарского края.

Завяликов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что перестал ловить рыбу из-за опасения отравиться и жуткого запаха нефти от рыбы, которая и ранее подвергалась экологической катастрофе в Черном море.

Она отдает запахом нефтепродуктов. Рыбы полно. Но есть ее не хотят даже кошки

Военный пенсионер Сергей Берносовский - заядлый рыбак, он с утра до вечера сидит на морских причалах с удочкой. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, несмотря на большое количество рыбаков в портах края, где обычно хороший клев, пойманную рыбу не хотят есть даже кошки. «Она отдает запахом нефтепродуктов. Рыбы полно. Но есть ее не хотят даже кошки», - сообщил он.

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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