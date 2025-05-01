Новый фонд создан в Грузии для оплаты штрафов участникам протестов

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"Фонд свободы" с банковским счетом в Англии создал член движения «Площадь Свободы» Давид Джинчарадзе. По его мнению, это поможет избежать ареста средств, собранных на оплату штрафов участникам проевропейских протестов.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта был наложен арест на счета "Фонда Нануки", фонда Prosperity Georgia, Тбилисского дома прав человека, "Фонда друг друга 24/7" и фонда "Позор" - все они помогали участникам акций протеста выплачивать штрафы. Арест был наложен в рамках дела по статьям 318 (саботаж) и 319 (содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на сроки от 5 до 10 лет и от 7 до 15 лет соответственно. Возбуждение уголовного дела основано на заявлении, поданном в Генеральную прокуратуру представителями общественного движения "Единая нейтральная Грузия". 29 апреля прошли обыски у основателей фондов и активистов

Власти Грузии пытаются разными способами погасить протесты в стране, арест счетов фондов, которые помогали выплачивать штрафы задержанным - один из таких способов, указали грузинские аналитики. Они уверены, что найдутся другие варианты оказания помощи в выплате штрафов.

Для оплаты штрафов участников проевропейских протестов создан новый «Фонд свободы», банковский счет которого будет открыт в Англии.Фонд основал Давид Джинчарадзе, член движения «Площадь Свободы», сообщило сегодня JamNews.

"Очевидно, что арест средств, зарегистрированных в Грузии, и спешка [властей] означают, что нам нужно быть более активными и сделать все возможное, чтобы отстранить Иванишвили. Вот почему я считаю, что нам необходимо создать несколько децентрализованных фондов с зарубежными счетами и системами онлайн-платежей, которые будет невозможно заблокировать. Сегодня я создаю «Фонд свободы», который открыт для пожертвований, особенно от эмигрантов и граждан зарубежных стран. После сбора средств фонд поможет гражданам оплатить обжалованные штрафы. Этот фонд не может быть арестован, поскольку банковский счет будет находиться в Англии", - приводятся его слова в публикации.

По его словам, он намерен собрать группу волонтеров, мобилизовать средства и разработать онлайн-систему, которая поможет прозрачно регистрировать все расходы и пожертвования.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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