Массовые мероприятия отменены в Анапе из-за последствий разлива мазута

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Мэрия Анапы отложила гастрономическую ярмарку и соревнования по триатлону, которые планировались в мае, из-за загрязнения пляжей и морской воды нефтепродуктами.

Как писал "Кавказский узел", владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. С начала апреля оперштаб Кубани публиковал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте, а 30 апреля власти отчитались о готовности отелей Анапы к турсезону.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Два массовых мероприятия, запланированных на май в Анапе, перенесены на неопределенный срок из-за последствий разлива мазута в Черном море.

Решение отложить на неопределенный срок гастрономическую ярмарку «Виноград» и соревнования Ironstar в Анапе власти города объяснили тем, что в пробах песка и морской воды, взятых Роспотребнадзором, все еще обнаруживаются нефтепродукты.

Также в мэрии пояснили, что продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута, в том числе с привлечением спецтехники.

“В этих условиях организация массовых мероприятий не представляется возможным. «Виноград», Ironstar и другие массовые события будут проведены позднее”, - говорится в сообщении, опубликованном 30 апреля официальным Telegram-каналом мэрии Анапы.

По информации чиновников, массовые мероприятия станут возможными “после завершения всех восстановительных работ и положительного заключения Роспотребнадзора”. Поогноза, когда завершатся работы, мэрия не опубликовала.

Ярмарка «Виноград» планировалась с 17 по 25 мая, ее организаторы обещали посетителям концерты, театральные выступления, кинопоказы под открытым небом, дегустацию вин и мастер-классы. Соревнования по триатлону Ironstar 2025 с участием спортсменов из 43 регионов и 109 городов планировались на 17-18 мая, отмечает “РБК-Краснодар”.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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