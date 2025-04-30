Предприниматели в Ереване потребовали отменить повышение налога

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Участники акции протеста перед зданием парламента Армении потребовали отменить решение об удвоении налога с оборота.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта группа предпринимателей провела перед зданием правительства Армении акцию протеста против повышения налога с оборота с 5% до 10%. 14 апреля представители малого и среднего бизнеса на аналогичной акции протеста перед зданием правительства также потребовали пересмотреть решение об увеличении налога.

Сегодня представители малого и среднего бизнеса провели около здания Национального собрания Армении акцию протеста против повышения налога, сообщает News.am.

"Говорят, надежда умирает последней, вот и мы пришли. Мы встречались со всеми, мы им рассказывали, что происходит, какие будут последствия, но они нас не послушали", - привело издание слова предпринимателя Карине Геворкян, сказанные на акции протеста.

Дело не в том, что предприниматели отказываются платить налоги, пояснили участники протеста. "Мы готовы платить налоги, но не поборы. Я не знаю, чего они от нас хотят. Это будет иметь очень плохие последствия", - цитирует издание слова одного из протестующих.

Напомним, повышение ставки налога с оборота с пяти до 10 процентов вступило в силу 1 января. В январе и феврале предприниматели провели несколько акций протеста против повышения налога. Так, 13 февраля они провели протестную акцию перед зданием правительства Армении, требуя пересмотреть решение о повышении ставки налога с оборота и декларировании доходов. Протестующие встретились с зампредседателя комитета госдоходов, но остались недовольны встречей.

30 января представители бизнеса также провели акцию перед зданием правительства, трое протестующих были задержаны.

13 января предприниматели, работающие на рынке золота, на акции протеста в Ереване призвали пересмотреть решение о повышении налога с оборота. Еще одна акция против повышения налога с оборота с 5% до 10% состоялась 23 января.

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