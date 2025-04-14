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12:00, 14 апреля 2025

Участники акции протеста в Ереване потребовали отменить повышение налога

Акция протеста в Ереване. Апрель 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/print/news/862976.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители малого и среднего бизнеса на акции протеста перед зданием правительства Армении потребовали пересмотреть решение об увеличении налога с оборота.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта группа предпринимателей провела перед зданием правительства Армении акцию протеста против повышения налога с оборота с 5% до 10%.

Сегодня представители малого и среднего бизнеса вновь провели перед зданием правительства Армении акцию протеста против увеличения налога с оборота, сообщает News.am.

Мы не выдерживаем, розничная торговля исчезает

Власти не реагируют на требования предпринимателей, пожаловалась одна из участниц акции. "Нас игнорируют, так много людей вышло на улицы, объясняя ситуацию посредством интервью, пресс-конференций, акций протеста, но нас игнорируют. Мы не выдерживаем, розничная торговля исчезает. Я лично приостановила свою деятельность на ярмарке «Сурмалу». С какой совестью вы принимаете эти невежественные законы?" – приводятся в публикации ее слова.

Издание опубликовало видео с места акции. На кадрах видны несколько десятков мужчин и женщин разного возраста. Некоторые из них стоят группами по несколько человек и эмоционально общаются с журналистами. Около правительственного здания и на прилегающей территории видно множество сотрудников полиции, они не вмешиваются в происходящее.

Напомним, 13 февраля представители малого и среднего бизнеса также провели протестную акцию перед зданием правительства Армении, требуя пересмотреть решение о повышении ставки налога с оборота и декларировании доходов. Протестующие встретились с зампредседателя комитета госдоходов, но остались недовольны встречей.

13 января предприниматели, работающие на рынке золота, на акции протеста в Ереване призвали пересмотреть решение о повышении налога с оборота. Еще одна акция против повышения налога с оборота с 5% до 10% состоялась 23 января.

30 января представители бизнеса также провели акцию перед зданием правительства, трое протестующих были задержаны.

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Автор: "Кавказский узел"

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