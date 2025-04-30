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09:02, 30 апреля 2025

Семеро оппозиционеров в Азербайджане начали голодовку в поддержку Ягублу

Семеро оппозиционеров в Азербайджане начали голодовку в поддержку Ягублу. Скриншот публикации в телеграм-канале JAMnews https://t.me/jamnewsru/23533

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семь активистов азербайджанской оппозиции объявили о начале голодовки в знак солидарности с голодающим членом Национального совета Тофиком Ягублу.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный суд Баку отказался экстренно рассмотреть ходатайство защиты оппозиционного политика Тофига Ягублу о переводе его под домашний арест. Состояние Ягублу, который с 1 апреля объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора, остается тяжелым.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Натик Исрафил от партии «Мусават», Гусейн Малик от Партии демократического благоденствия Азербайджана, Джейхун Новрузов, Закарулла Нагиев, Таваккул Гасанов, Исмаяддин Гасымов и Ровшан Сафаров от Партии народного фронта Азербайджана объявили голодовку.

Свою акцию в знак солидарности с Тофигом Ягублу они проводят в штаб-квартире партии «Мусават» в Баку. Главное их требование - освобождение Ягублу и других политзаключенных, пишет сегодня JAMnews в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее семья 65-летнего политика потребовала перевести его в гражданскую клинику. 19 апреля к Ягублу допустили его семейного врача, профессора Адиля Гейбуллу. Доктор охарактеризовал состояние голодающего как средней тяжести. На 26-й день голодовки Ягублу перевели из медчасти СИЗО в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: "Кавказский узел"

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