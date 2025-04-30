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01:58, 30 апреля 2025

Семья военных осуждена в Нальчике за уклонение от службы

Здание военного суда в Нальчике. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда / "ВКонтакте"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике назначил сроки отцу и сыну, которые более пяти месяцев отсутствовали в части. Старший из них был осужден за тяжкое преступление и вышел на свободу, заключив контракт. 

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор двоим контрактникам, отцу и сыну Борсовым, признав их виновными в уклонении от службы в период мобилизации. Дела Хачима Борсова и его сына Чарима суд рассмотрел в один день, 29 апреля. 

Как установил суд, отец и сын, служившие в одной части, самовольно оставили ее пункт дислокации 24 августа 2024. Спустя более чем пять месяцев они по отдельности явились в военный следственный отдел: 8 февраля 2025 года Борсов-младший, а 18 февраля - его отец, говорится в сообщении пресс-службы суда. 

Оба контрактника полностью признали вину и "высказали сожаление о содеянном", однако Борсов-отец имел непогашенную и неснятую судимость: летом 2020 года Нагатинский райсуд Москвы признал его виновным в умышленном тяжком преступлении. От назначенного тогда наказания Хачим Борсов освободился условно, заключив контракт с Минобороны. 

Суд частично сложил наказания Борсова-старшего, назначив ему шесть лет и 15 дней колонии строгого режима. Его сын Чарим Борсов получил пять лет общего режима. Оба были взяты под стражу в зале суда и отправлены в СИЗО.

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Автор: "Кавказский узел"

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