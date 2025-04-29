Карабахские активисты прекратили палаточную акцию в Ереване

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Участники акции, продолжавшейся в течение месяца, демонтировали с площади Свободы палатку в обмен на обещание правительства продлить выплаты всем карабахским беженцам.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел массовый митинг карабахских беженцев, а с 30 марта они проводят в столице локальные акции протеста в поддержку своих требований. Власти Армении предлагали продлить социальную поддержку карабахских беженцев на один месяц взамен на прекращение круглосуточной акции протеста в Ереване, но активисты отказались убрать палатку с площади Свободы. Позже представитель правительства пообещал, что выплаты продлены еще на два месяца, а от малообеспеченных семей начали принимать заявки на дополнительную срочную помощь.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено не распространять на людей трудоспособного возраста: ее бенефициарами остались дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры, причем с апреля по июнь они будут получать только 40 тысяч драмов, а с июля по декабрь - 30 тысяч. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья.

Совет по защите прав народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) согласился убрать палатку с площади Свободы в Ереване, чтобы выполнить условие властей для продления государственной социальной помощи карабахским беженцам на два месяца, передал корреспондент "Кавказского узла".

О своем решении активисты сообщили на пресс-конференции, которая состоялась сегодня. Представитель Совета Нжде Искандарян проинформировал, что 28 апреля активисты получили послание от вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна: чиновник сообщил, что 30 апреля состоится заседание правительства Армении, и если палатка будет убрана с площади, власти примут решение продлить выплаты в 40 тысяч драмов всем беженцам еще на два месяца. Также правительство готово продолжить обсуждения для совершенствования госпрограмм для беженцев, в частности, программу по улучшению жилищных условий и социальной поддержки.

Искандарян добавил, что Совет продолжит свою деятельность в здании представительства Нагорного Карабаха в Ереване, такое предложение поступило от президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна.

"В петиции, которую мы передали правительству 29 марта, нами поставлено 12 требований. Социальный вопрос - лишь одно из них. Мы убираем палатку, но оставляем за собой право на борьбу за выполнение остальных 11 пунктов петиции. Также, мы не исключаем, что борьба будет в виде митингов", - сказал активист.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян посетил штаб-палатку на площади Свободы 25 апреля, заявив, что поддерживает инициативу по борьбе за права карабахских армян. Он посоветовал активистам "сосредоточится на социальных вопросах, а после их решения перейти к политическим", а также рекомендовал принять предложение правительство Армении о создании рабочих групп для обсуждения социальных проблем вынужденных переселенцев. Также Шахраманян предложил активистам "продолжить работу в здании представительства Арцаха", если их вынудят покинуть площадь.

Главной целью карабахцев остается возвращение в регион, но до этого им нужна "достойная жизнь в Армении", заявил на пресс-конференции активист Апрес Маргарян. "Мы выполняем условия правительства и надеемся, что они выполнят обещания на завтрашнем заседании. В ином случае мы вынуждены будем вернуться к палаточной акции", - заметил Маргарян.

Пресс-конференция Совета по защите прав народа Арцаха началась в 17.00 в палатке на площади Свободы в Ереване, а через несколько часов палатка была демонтирована. Заседание правительства 30 апреля назначено на первую половину дня, активисты на этот день собраний не запланировали.

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