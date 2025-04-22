Выбросы мазута найдены на четырех пляжах близ Анапы

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Сегодня фрагменты нефтепродуктов найдены на побережье у устья реки Можепсин и трех пляжах близ села Витязево и станицы Благовещенской.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля новые выбросы мазута были найдены на трех участках побережья в Анапе, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

По итогам ежедневного мониторинга выбросы мелких капель мазута найдены на пляже рядом с устьем реки Можепсин. Похожее загрязнение обнаружено около детского лагеря «Приморский» и в районе базы отдыха «Одиссея» в селе Витязево, а также на территории базы отдыха «Ростовчанка» в станице Благовещенской. «В первую очередь муниципальные команды устраняют свежие загрязнения, после продолжают деликатную уборку территории», - говорится в сегодняшнем сообщении телеграм-канала оперштаба Кубани.

Кроме того, оперштаб отчитался о ходе работ на Бугазской косе вчера, 21 апреля. Так, специалисты Службы государственной ветеринарии вывезла 29 мертвых птиц и двух мертвых дельфинов. Кроме того, волонтеры в ходе очистки песка за 21 апреля собрали и вывезли 560 мешков загрязненного мазутом песка и грунта, что составляет почти 20 тонн.

19 апреля оперштаб Кубани опубликовал в своем телеграм-канале схематическую карту побережья, описав ее как "полную карту закрытых для купания территорий и тех, которые доступны для отдыха в курортном сезоне". "Озвученные на брифинге 150 пляжей входят в береговую линию, выделенную на карте красным цветом. Это 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюкском районе", - говорится в публикации.

Турпоток переориентируется на Дагестан

Ситуация с закрытыми пляжами Анапы и Темрюка привела к отмене 10% запланированных поездок. По оценкам Ассоциации туроператоров, курорт могут посетить лишь 2–2,5 млн туристов вместо обычных 4–4,5 млн. Основной поток переориентируется на Крым, Дагестан и зарубежные направления, сообщил сегодня «Коммерсант».

Спрос на отели Анапы упал на 50–85%, бронирования на лето минимальны. Несмотря на скидки до 40%, загрузка остается низкой. Эксперты прогнозируют, что Дагестан получит на 30–40% больше отдыхающих, чем в 2024 году.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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