RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:16, 22 апреля 2025

Юристы и силовики оценили правовое обоснование задержаний женщин в Хасавюрте

Силовик сажает мусульманку в машину. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Совесть Дагестана" от 20.04.25, https://t.me/sovestdagestana/38592

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федеральные нормативные акты и региональные законы, принятые в Дагестане, не запрещают ношение никаба. Хотя эта одежда усложняет идентификацию, специальные ориентировки на носящих ее на женщин силовиками не составляются.

Как писал "Кавказский узел", проверки документов в Хасавюрте біли связаны с поиском подозреваемых в преступлении, а девушки в никабах, видео с задержанием которых распространилось в соцсетях, не имели при себе документов, пояснил Миннац Дагестана. Ведомство отвергло причастность муфтията Дагестана к действиям силовиков.

В Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля 2024 года муфтият республики. Заявления представителей исламского духовенства по вопросу фетвы о никабе вызвали дискуссию о наличии в Дагестане "радикальных" мечетей и, напротив, лояльных муфтияту. Возникли споры и о том, является ли исполнение запрета обязательным или он носит рекомендательный характер. В справке "Кавказского узла” "Фетва о запрете никаба – закон или рекомендация" собраны мнения экспертов о том, будет ли исполняться запрет муфтията Дагестана.

Адвокат Ильяс Саидов, председатель Независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомед Шамилов, полковник МВД Амир Колов прокомментировали корреспонденту «Кавказского узла» задержания женщин в никабах в Хасавюрте.

Ильяс Саидов отметил, что помимо фетвы муфтията в Дагестане не было издано никаких законов или подзаконных актов, запрещающих ношение никаба. «Единственное за что их могут попытаться задержать, если есть информация, что похожая женщина совершила некое правонарушение», - подчеркнул он. 

Магомед Шамилов, отметил, что специальные ориентировки для поиска женщин в никабе не составляются.  «Женщина носит никаб на улице, а в доме она его снимает. Поэтому при таком поиске просто надо активировать сеть агентов, которые могут работать в домах, и они уже доставят точные сведения, есть ли там тот или иной человек», - заметил он.

Амир Колов также считает, что ориентировка для розыска женщин в никабах была бы бессмысленной. «Конечно, в таких случаях значительно сложнее идентифицировать человека, который надел на себя никаб в случае совершения им какого-либо преступления. Думаю, что в подобных случаях необходимо использовать кинологов с собаками, обнаружив предварительно соответствующие улики на месте происшествия», - сказал Колов.

Юрист правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, не пожелавший публиковать свое имя, указал, что как оспорить нарушающее закон задержание. «На незаконное задержание можно жаловаться в прокуратуру, при необходимости в суд. Основания для задержания указаны в ст. 14 Федерального закона №3- ФЗ «О полиции», таким основанием ношение никаба не является», - отметил источник.

Как писал "Кавказский узел", ранее МВД Дагестана проводило розыск преступника, возможно, скрывающегося под никабом. 9 августа  2024 года МВД Дагестана распространило информацию, что уроженец Чечни Али Демильханов (также упоминался МВД Дагестана как Али Демельханов) ранил двоих полицейских. Ведомство отметило, что мужчина передвигается в никабе. Позже МВД Дагестана опровергло информацию о нападении, заявив, что речь шла о происшествии 2017 года, а информацию с перемещением разыскиваемого в никабе назвало актуальной. Сообщение МВД Дагестана о розыске террориста, который скрывает свою личность, используя никаб, является продолжением тренда, заданного федеральным центром на борьбу против религиозной одежды, отметили 11 августа опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Информация о том, что напавший на силовиков Демильханов для конспирации надевает никаб, выглядит сомнительно на фоне развернувшейся кампании против религиозной одежды, отметили пользователи соцсети.

Никаб может быть хорошей маскировкой для преступников с учетом того, что нет систем, позволяющих выяснить, кто находится под ним, указал полковник МВД в отставке Амир Колов. Никаб ранее использовался как способ маскировки, в том числе в ходе чеченских кампаний, но современные системы позволяют установить, кто скрывается под ним, возразил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN). Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:20, 22 апреля 2025
Прокурор потребовал длительные сроки обвиняемым в избиении Валько силовикам
12:53, 22 апреля 2025
Жители Армении перекрыли трассу из-за цен на проезд
09:50, 22 апреля 2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке
07:35, 22 апреля 2025
Житель Северной Осетии убит в зоне боевых действий
00:52, 22 апреля 2025
На СВО убит мобилизованный со Ставрополья
19:33, 21 апреля 2025
Слепаков* повторно оштрафован за публикации без маркировки иноагента
Все события дня
Новости
Девушка плачет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
12:04, 22 апреля 2025
Правозащитники столкнулись с угрозами после публикации об избиении девочки в Хасавюрте
09:50, 22 апреля 2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке
На месте нападения. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/serdalo_ingushetii/56438
01:41, 22 апреля 2025
За неделю с 14 по 20 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Оценка ущерба от подтоплений в Махачкале. Фото из телеграм-канала прокуратуры Дагестана.
22:45, 21 апреля 2025
Ущерб от подтоплений в Махачкале оценен в 18 миллионов рублей
Медицинский работник. Фото Влада Александрова, "Юга.ру"
20:31, 21 апреля 2025
Избитая матерью девочка умерла в Дагестане
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Фото
14:33, 5 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Девушка плачет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
22 апреля 2025, 12:04
Правозащитники столкнулись с угрозами после публикации об избиении девочки в Хасавюрте

Мухаммед Бикмаев. Фото: личная страница во "ВКонтакте" Мухаммед Бикмаев/vk.com.
21 апреля 2025, 12:05
Ужесточено обвинение задержанным по делу о поджоге дома имама Бикмаева

Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше