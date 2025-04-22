Юристы и силовики оценили правовое обоснование задержаний женщин в Хасавюрте

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Федеральные нормативные акты и региональные законы, принятые в Дагестане, не запрещают ношение никаба. Хотя эта одежда усложняет идентификацию, специальные ориентировки на носящих ее на женщин силовиками не составляются.

Как писал "Кавказский узел", проверки документов в Хасавюрте біли связаны с поиском подозреваемых в преступлении, а девушки в никабах, видео с задержанием которых распространилось в соцсетях, не имели при себе документов, пояснил Миннац Дагестана. Ведомство отвергло причастность муфтията Дагестана к действиям силовиков.

В Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля 2024 года муфтият республики. Заявления представителей исламского духовенства по вопросу фетвы о никабе вызвали дискуссию о наличии в Дагестане "радикальных" мечетей и, напротив, лояльных муфтияту. Возникли споры и о том, является ли исполнение запрета обязательным или он носит рекомендательный характер. В справке "Кавказского узла” "Фетва о запрете никаба – закон или рекомендация" собраны мнения экспертов о том, будет ли исполняться запрет муфтията Дагестана.

Адвокат Ильяс Саидов, председатель Независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомед Шамилов, полковник МВД Амир Колов прокомментировали корреспонденту «Кавказского узла» задержания женщин в никабах в Хасавюрте.

Ильяс Саидов отметил, что помимо фетвы муфтията в Дагестане не было издано никаких законов или подзаконных актов, запрещающих ношение никаба. «Единственное за что их могут попытаться задержать, если есть информация, что похожая женщина совершила некое правонарушение», - подчеркнул он.

Магомед Шамилов, отметил, что специальные ориентировки для поиска женщин в никабе не составляются. «Женщина носит никаб на улице, а в доме она его снимает. Поэтому при таком поиске просто надо активировать сеть агентов, которые могут работать в домах, и они уже доставят точные сведения, есть ли там тот или иной человек», - заметил он.

Амир Колов также считает, что ориентировка для розыска женщин в никабах была бы бессмысленной. «Конечно, в таких случаях значительно сложнее идентифицировать человека, который надел на себя никаб в случае совершения им какого-либо преступления. Думаю, что в подобных случаях необходимо использовать кинологов с собаками, обнаружив предварительно соответствующие улики на месте происшествия», - сказал Колов.

Юрист правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, не пожелавший публиковать свое имя, указал, что как оспорить нарушающее закон задержание. «На незаконное задержание можно жаловаться в прокуратуру, при необходимости в суд. Основания для задержания указаны в ст. 14 Федерального закона №3- ФЗ «О полиции», таким основанием ношение никаба не является», - отметил источник.

Как писал "Кавказский узел", ранее МВД Дагестана проводило розыск преступника, возможно, скрывающегося под никабом. 9 августа 2024 года МВД Дагестана распространило информацию, что уроженец Чечни Али Демильханов (также упоминался МВД Дагестана как Али Демельханов) ранил двоих полицейских. Ведомство отметило, что мужчина передвигается в никабе. Позже МВД Дагестана опровергло информацию о нападении, заявив, что речь шла о происшествии 2017 года, а информацию с перемещением разыскиваемого в никабе назвало актуальной. Сообщение МВД Дагестана о розыске террориста, который скрывает свою личность, используя никаб, является продолжением тренда, заданного федеральным центром на борьбу против религиозной одежды, отметили 11 августа опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Информация о том, что напавший на силовиков Демильханов для конспирации надевает никаб, выглядит сомнительно на фоне развернувшейся кампании против религиозной одежды, отметили пользователи соцсети.

Никаб может быть хорошей маскировкой для преступников с учетом того, что нет систем, позволяющих выяснить, кто находится под ним, указал полковник МВД в отставке Амир Колов. Никаб ранее использовался как способ маскировки, в том числе в ходе чеченских кампаний, но современные системы позволяют установить, кто скрывается под ним, возразил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

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