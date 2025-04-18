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08:59, 18 апреля 2025

Минобороны рапортовало о перехватах дронов в Ростовской области и на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два беспилотника обезврежены в Ростовской области и Краснодарском крае, еще 12 перехвачены над Азовским морем.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные уничтожили беспилотники в Таганроге и Тарасовском районе, сообщил и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

В течение ночи уничтожено и перехвачено по одному беспилотнику в Ростовской области и Краснодарском крае, еще 12 - над акваторией Азовского моря, заявило в своем телеграм-канале Минобороны.

Всего, согласно сообщению, военные обезвредили 56 беспилотников, в том числе в Воронежской, Белгородской областях и в Крыму.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

Напомним, территория Ростовской области и Краснодарского края регулярно подвергаются атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, в ночь на 13 апреля силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском районах.

14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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Автор: "Кавказский узел"

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