На пляжах Анапы началась уборка защитных валов на фоне новых выбросов

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Оперштаб отчитался о начале уборки защитных валов на Бугазской косе в рамках подготовки к курортному сезону. Экологи сообщили о большом количестве маслянистых выбросов белого цвета в районе косы и поселка Веселовка.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог. Сегодня оперштаб сообщил о новых фрагментах мазута на трех пляжах.

2 и 3 апреля краевые власти заявили, что на побережье в Анапе не найдено новых выбросов мазута. При этом краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, указал эколог Евгений Витишко.

На некоторых участках побережья Анапы начали убирать защитные валы, снимать их стали на тех местах, где новых выбросов не было более двух недель, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

По словам первого замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослава Городецкого, разборка защитных валов в рамках подготовки к началу курортного сезона пока ведется только в районе Бугазской косы. "Снимается защитная сетка, вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж. Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая ещё возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем", - пояснил он.

Также Анапа намерена приобрести 23 единицы техники, основная задача которой - деликатная уборка пляжа путем тщательного просеивания песка, сообщил Городецкий.

Между тем эколог Роман Пукалов сообщил в своем Telegram-канале, что в Веселовке Темрюкского района и в конце Бугазской косы зафиксированы выбросы белого цвета, по утверждению волонтеров, они имеют характерный запах прогорклого масла.

"Какое-то судно, возможно, "замылось" в море (почистило танки от груза). Судя по ограниченному участку выброса на берег (от Веселовки до штаба Шлагбаум), - не очень далеко от берега, не в сотне километров. И произошло это день-два назад. В противном случае, география выбросов была бы гораздо шире", - предположил эколог.

Предположительно, это пальмовое масло, которое многие сначала приняли за сорбент

При этом по его данным в порт "Тамань" на протяжении недели суда не заходили.

"Предположительно, это пальмовое масло, которое многие сначала приняли за сорбент. Власти пока не прокомментировали находку", - отметил в своем Telegram-канале эколог Жора Каваносян.

Он указал, что в феврале 2024 года года жители Тамани в районе Веселовки уже находили подобные сгустки Местные жители сообщали, что вещество имело химический запах. "Было подозрение на утечку из-за нештатной ситуации на терминале компании ЭФКО в порту «Тамань». Также на берегу находили множество мертвых медуз.

Напомним, мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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