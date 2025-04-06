Очередь машин на Крымский мост со стороны Кубани выросла втрое

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Очередь на Крымский мост со стороны Тамани выросла до 456 машин, время ожидания увеличилось до нескольких часов.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 12.00 мск в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани находились 144 автомобиля.

По данным на 16.00 мск в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находились 456 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, сообщил в своем Telegram-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

Пользователи сети в Telegram-канале "Крымский мост чат", в котором насчитывается 47 197 участников, сообщили о долгом ожидании в очереди. "Встали в пробку со стороны Тамани примерно в 14.15-14.30 ещё до досмотра не доехали", - написала в 16.11 мск Оксана.

"Со стороны Керчи проехали за 25 минут. Со стороны Тамани пробка километров пять", - указал Алексей Щукин.

"Только что из Крыма мост проехал, очередь + досмотр 40 минут. На сканере, по-моему, вообще никакой очереди. А с Тамани пробка прямо очень приличная, не один километр!" - написал М.Ш.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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