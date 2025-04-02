Эвакуированные после атаки БПЛА жильцы многоэтажки в Таганроге вернулись домой

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Все 85 человек, которые были эвакуированы ночью из пострадавшего при атаке беспилотников многоэтажного дома в городе Таганрог Ростовской области, вернулись в свои квартиры.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 1 апреля, поздним вечером два многоквартирных дома в Таганроге получили повреждения при атаке БПЛА, в одном из них возник пожар. Обломки беспилотников в городе Таганрог Ростовской области упали в четырех разных местах. Ранен, по официальным данным, один человек.

85 жильцов дома были эвакуированы. В городе действует режим ЧС.

"На данный момент все эвакуированные из многоэтажного дома на улице Лизы Чайкиной, 57 вернулись в квартиры", - цитирует ТАСС источник в администрации Таганрога.

Как уточнила глава города Светлана Камбулова, режим ЧС введен с 23.15 мск 1 апреля "в пределах многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Ленина, 147А, улица Лизы Чайкиной, 57, улица Инициативная, 78 и домовладения, расположенного по адресу: улица Лизы Чайкиной, 262".

"Создан оперативный штаб по координации действий сил по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, - сообщила она в своем телеграм-канале в 09.14 мск. - Комиссия уже приступила к работе. Специалисты проведут поквартирный обход в пострадавших домах для определения размера ущерба и назначении выплат".

Напомним, что, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили на регионами России 93 беспилотных летательных аппарата, четыре из них - в Ростовской области.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. В ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили СМС-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим.

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