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10:52, 2 апреля 2025

Власти рассказали о повторном использовании сорбента для очистки акватории Анапы

Очистка акватории морского порта Анапы. Кадр видео из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/13063?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Капли мазута с водной поверхности у берегов Анапы собирают с помощи специального многоразового сорбента.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта на берегу Черного моря около "Пляжного поселка" в Анапе были обнаружены новые выбросы мазута. Использование при очистке от мазута побережья Анапы лопат и ручного труда неэффективно, в таких условиях должна быть задействована современная техника, утверждают экологи.

Сегодня утром Оперативный штаб Краснодарского края отчитался об использовании специального многоразового сорбента для очистки акватории морпорта Анапы.

"Технология работает так. Специалисты МЧС России отмывают камни горячей водой и паром. Мелкие фракции мазута, которые образуются в процессе, оказываются в воде. Чтобы они не распространилась по акватории, установлены две линии боновых заграждений. Там рассыпают специальный рециклируемый сорбент — плавучие белые мелкие шарики. Они собирают капли мазута. Отработавший сорбент собирают лопатами, — говорится в телеграм-канале оперштаба в 09.15 мск. — После очистки его можно будет использовать повторно".

По словам координатора группы в составе научного волонтерского отряда Антона Догуева, после очищения паром валунов боны улавливают мазут, но остаётся плёнка.

"Задача научно-технической группы рециклируемым сорбентом снять эту плёнку, - пояснил он. - Этот сорбент уже вобрал в себя мазут. Мы его отработаем и обратно вернём. Уже такие же белые шарики, они будут плавать. И акватория будет намного чище".

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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