Следствие усомнилось в обоснованности награды ингушскому застройщику

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Проводится проверка присуждения "Георгиевского креста" IV степени ингушскому застройщику, члену общины баталхаджинцев Адаму Картоеву за участие в СВО. Следствие заподозрило мошенничество.

Как писал "Кавказский узел", бывший председатель Магасского районного суда Ингушетии Магомед Аушев и бывший судья Верховного суда Ингушетии Сергей Бойчук были задержаны в марте 2024 года года. По версии следствия, они получили взятку от предпринимателя Адама Картоева и вынесли ряд решений в пользу членов боевого крыла баталхаджинцев (боевое крыло вирда внесено в список террористических организаций). Судебный статус Аушева и Бойчука был прекращен. Также был задержан и Адам Картоев.

Мосгорсуд продлил до 26 июня срок содержания под стражей бывшему председателю совета судей Ингушетии Магомеду Аушеву и застройщику Адаму Картоеву. Согласно представленным документам, Картоев является военнослужащим — снайпером и имеет звание сержанта, сообщил сегодня "Коммерсант".

Аушев обвиняется ГСУ СКР в получении взятки (статья 290 УК) в виде машино-места Картоева, являвшегося ранее крупным застройщиком в Ингушетии. За незаконное вознаграждение, по версии следствия, судья Аушев, пользовавшийся большим авторитетом в судебной системе, допустил вмешательство (статья 294 УК) в деятельность судьи Назрановского райсуда Ингушетии Алика Ярыжева. Тот, вынеся заведомо неправосудные решения (статья 305 УК), в 2022 году приговорил к пяти годам с отсрочкой наказания и двум годам условно Адама Картоева и его отца Мухажира (члены влиятельной общины Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которой признано террористическим и запрещено судом), у которых при задержании изъяли пистолет, гранату и гранатомет "Муха". За это им грозило по шесть лет. Сейчас приговоры отменены, а дела направлены на новое рассмотрение.

Избежав наказания, Адам Картоев заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, где его и задержали. Защита фигуранта ходатайствовала перед следствием о прекращении его уголовного преследования, так как по закону госнаграда является основанием для прекращения дела. Следствию были представлены документы, что Картоев получил Георгиевский крест IV степени. Также обвиняемый и его представители привезли письмо из части, в котором говорилось о том, что Адам Картоев весьма нужен на передовой. При этом подписал его командир одной части, а печатью заверил другой.

Представление на крест было выписано за события, в которых Картоев, по версии следствия, мог и не участвовать. Его задержали не в зоне боевых действий, а в Луганске, где компания фигуранта строила дома.

В связи с возможными нарушениями следствием назначена проверка. По ее результатам Картоеву грозит еще одно уголовное дело — о мошенничестве (статья 159 УК). Дело обвиняемых Аушева и Картоева находится в завершающей стадии, говорится в публикации.

5 ноября 2024 года стало известно о появлении баталхаджинцев (боевое крыло вирда внесено в список террористических организаций) в деле о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" – Хусейн Медов и Джабраил Аушев были арестованы по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев. 4 декабря в Ингушетии были задержаны четверо мужчин, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле".

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