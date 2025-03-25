RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:06, 25 марта 2025

Следствие усомнилось в обоснованности награды ингушскому застройщику

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проводится проверка присуждения "Георгиевского креста" IV степени ингушскому застройщику, члену общины баталхаджинцев Адаму Картоеву за участие в СВО. Следствие заподозрило мошенничество.

Как писал "Кавказский узел", бывший председатель Магасского районного суда Ингушетии Магомед Аушев и бывший судья Верховного суда Ингушетии Сергей Бойчук были задержаны в марте 2024 года года. По версии следствия, они получили взятку от предпринимателя Адама Картоева и вынесли ряд решений в пользу членов боевого крыла баталхаджинцев (боевое крыло вирда внесено в список террористических организаций). Судебный статус Аушева и Бойчука был прекращен. Также был задержан и Адам Картоев.

Мосгорсуд продлил до 26 июня срок содержания под стражей бывшему председателю совета судей Ингушетии Магомеду Аушеву и  застройщику Адаму Картоеву. Согласно представленным документам, Картоев является военнослужащим — снайпером и имеет звание сержанта, сообщил сегодня "Коммерсант".

Аушев обвиняется ГСУ СКР в получении взятки (статья 290 УК) в виде машино-места Картоева, являвшегося ранее крупным застройщиком в Ингушетии. За незаконное вознаграждение, по версии следствия, судья Аушев, пользовавшийся большим авторитетом в судебной системе, допустил вмешательство (статья 294 УК) в деятельность судьи Назрановского райсуда Ингушетии Алика Ярыжева. Тот, вынеся заведомо неправосудные решения (статья 305 УК), в 2022 году приговорил к пяти годам с отсрочкой наказания и двум годам условно Адама Картоева и его отца Мухажира (члены влиятельной общины Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которой признано террористическим и запрещено судом), у которых при задержании изъяли пистолет, гранату и гранатомет "Муха". За это им грозило по шесть лет. Сейчас приговоры отменены, а дела направлены на новое рассмотрение.

Избежав наказания, Адам Картоев заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, где его и задержали. Защита фигуранта  ходатайствовала перед следствием о прекращении его уголовного преследования, так как по закону госнаграда является основанием для прекращения дела. Следствию были представлены документы, что Картоев получил Георгиевский крест IV степени. Также обвиняемый и его представители привезли письмо из части, в котором говорилось о том, что Адам Картоев весьма нужен на передовой. При этом подписал его командир одной части, а печатью заверил другой.

Представление на крест было выписано за события, в которых  Картоев, по версии следствия, мог и не участвовать. Его задержали не в зоне боевых действий, а в Луганске, где компания фигуранта строила дома.

В связи с возможными нарушениями следствием назначена проверка. По ее результатам Картоеву грозит еще одно уголовное дело — о мошенничестве (статья 159 УК). Дело обвиняемых Аушева и Картоева находится в завершающей стадии, говорится в публикации.

5 ноября 2024 года стало известно о появлении баталхаджинцев (боевое крыло вирда внесено в список террористических организаций) в деле о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" – Хусейн Медов и Джабраил Аушев были арестованы по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев. 4 декабря в Ингушетии были задержаны четверо мужчин, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
03:12, 27 марта 2025
Житель Ингушетии получил срок по делу о призывах к терроризму
Орден Мужества. Скриншот фото от 25.03.25 из Telegram-канала Калиматова, https://t.me/MAKalimatovvv/8040?single.
22:09, 26 марта 2025
Шесть бойцов из Ингушетии убиты в военной операции
Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
17:11, 26 марта 2025
Два дня объявлены выходными в Ингушетии в связи с Ураза-байрамом
13:48, 25 марта 2025
Жители Ингушетии заподозрены в недоносительстве на террористов
Сотрудники силовых структур. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii
01:20, 25 марта 2025
За неделю с 17 по 23 марта жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Фото
20:43, 15 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
как сейчас выглядит политический юмор на Первом канале и в Ингушетии
Все блоги
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

Соборная мечеть в Выползовом переулке, Москва. Фото Ильи Варламова. http://ukrlife.net/musulmanskiy-prazdnik-uraza-bayram-v-moskve-40-foto/ Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Блогеры
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Фото
20:43, 15 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
как сейчас выглядит политический юмор на Первом канале и в Ингушетии
Фото
18:19, 28 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Зарифа Саутиева на свободе
Фото
11:53, 21 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Джейрах, Ингушетия - фото
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Силовики провели обыски в офисе альянса "Мать Армения" в Гюмри. 27 марта 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/874051.htm"
27 марта 2025, 11:59
Силовики провели обыски в офисе альянса "Мать Армения" в Гюмри

Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
26 марта 2025, 17:11
Два дня объявлены выходными в Ингушетии в связи с Ураза-байрамом

Уборка мазута на пляжах Кубани. Фото t.me/kondratyevvi
26 марта 2025, 15:47
Пользователи соцсетей указали властям Кубани на пробелы в уборке мазута

Подозреваемые в поджоге здания "Союза ветеранов боевых действий" в Ставрополе. 22 марта 2025 г. Фото: СУ СКР по СК
26 марта 2025, 12:46
Арестованы подозреваемые по делу о попытке теракта в Ставрополе

Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Показать больше