"Коммерсант" сообщил о задержании ингушских судей за помощь баталхаджинцам

28 марта 2024, 09:32

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Двое бывших судей из Ингушетии задержаны по подозрению в получении взяток за решения по уголовным делам членов боевого крыла вирда баталхаджинцев*, сообщило издание.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года стало известно, что следователи закончили расследование дела бывшего начальника отдела прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, обвиненного в пособничестве боевому крылу вирда баталхаджинцев. В феврале дело было передано в суд.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

Сотрудники ФСБ задержали бывшего судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда Магомеда Аушева, сообщает сегодня "Коммерсант" в материале "Судей тоже судят".

По версии следствия, судьи, получив взятку от предпринимателя Адама Картоева, вынесли ряд решений в пользу членов боевого крыла баталхаджинцев*. 27 марта силовики задержали Магомеда Аушева в Ингушетии, Сергея Бойчука в Краснодаре, а Адама Картоева в Луганске. Их планируют доставить в Москву и предъявить обвинения, говорится в публикации.

16 декабря 2022 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев. В Едином федеральном списке террористических организаций, который опубликован на сайте ФСБ, организация баталхаджинцев значится под номером 46.

Адам Картоев подозревается по статье 291 УК РФ (дача взятки), Магомед Аушев - в получении взятки и в воспрепятствовании правосудию (ст. 290 и ст. 294 УК), а Сергей Бойчук – в воспрепятствовании правосудию и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Следователи считают, что в 2021 году Аушев по просьбе Картоева поручил Бойчуку пересмотреть уголовное дело племянника Картоева, который был осужден Назрановским райсудом на три года колонии по обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии. Как считает следствие, Бойчук, превысив полномочия, изменил приговор, заменив лишение свободы обязательными работами, что позволило осужденному освободиться.

Затем, по версии следствия, судья Аушев воспрепятствовал правосудию, вмешавшись в деятельность Назрановского райсуда, рассматривавшего уголовное дело Адама Картоева о незаконном хранении взрывчатки. "За самодельную гранату-«хаттабку» на основе гранатометного выстрела он получил два года общего режима, которые фактически отбыл под следствием. Позже по такой же схеме благодаря судье Аушеву избежал длительного наказания отец Адама Картоева Магомед, у которого также нашли оружие. Вынесенные по его требованию судебные решения сейчас называют «заведомо неправосудными»", - говорится в публикации издания.

Согласно материалам уголовного дела, Аушев и Бойчук также способствовали вынесению мягких наказаний по двум делам об административных правонарушениях.

Судебный статус Аушева был досрочно прекращен решением Высшей квалификационной коллегии судей России в ноябре 2023 года, а статус Бойчука - коллегией судей Ингушетии в декабре 2023 года. "По словам источника “Ъ” в силовых структурах, именно отсутствие статуса позволило оперативно привлечь фигурантов к уголовной ответственности", - отмечается в публикации.

На сайте СКР, по состоянию на 09.30 мск 28 марта, не опубликована информация об уголовном деле судей из Ингушетии.

Напомним, Рамзан Кадыров объявил своими братьями баталхаджинцев после волны арестов осенью 2022 года. 3 ноября 2022 года глава Чечни вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями. "Травля Белхороевских баталхаджинцев не только опережает события, но и выглядит как заготовленная интернет-кампания. Даже появился новый термин, совершенно невозможный и абсурдный - баталхаджинское террористическое общество. Для меня Белхороевы, последователи достопочтимого Батал-хаджи, всегда были и будут близкими братьями", - заявил Кадыров.

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