Разлив мазута в Черном море не сказался на туризме Грузии

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Обнаружение на черноморском побережье Грузии испачканных в мазуте птиц не отразилось на уровне бронирования, сообщили отельеры.

Как писал "Кавказский узел", с конца февраля волонтеры в Краснодарском крае сообщают о росте числа птиц, испачканных в мазуте. Они просят помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность. Всего с начала разлива мазута по данным на 27 февраля штабы приняли более восьми тысяч птиц.

На Черноморском побережье Грузии с начала января находят птиц, испачканных в мазуте. Пик пришелся на январь, в последний период таких фактов мало, сказал председатель правления «Ассоциации флоры и фауны» Арчил Гучманидзе.

"Птиц в мазуте, в основном, находили в январе. Им оказывают ветеринарную помощь и отпускают в природу, находили и несколько десятков погибших. Такие факты зафиксированы в Батуми, Поти, Анаклии и Сарпи", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, на грузинской части черноморского побережья нет загрязнений и появление измазанных в мазуте птиц может быть связаны с сезоном миграции птиц, так как через Грузию проходит этот коридор. С высокой долей вероятности, это связано с утечкой мазута при катастрофе танкеров в Керченском проливе, и массовые случаи зафиксированы в Краснодаре.

Он обратил внимание, что сбором информации о загрязненных птицах, занимаются неправительственные организации и добровольцы – они сообщают в соцсетях о таких случаях, выкладывают фото и видео. Государство не занимается помощью пострадавшим от мазута птицам.

Когда туристы видят такие случаи, это оказывает на них влияние, но это не носит массовый характер

По мнению Гучманидзе, подобные факты окажут влияние на туристический поток, так как было несколько случаев, когда туристы находили живых птиц в мазуте и обращались в НПО. "Когда туристы видят такие случаи, это оказывает на них влияние, но это не носит массовый характер", - отметил он.

В одном из гестхаузов в Кобулети корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что на летний сезон у них подтверждены 80-95% броней и по сравнению с предыдущими сезонами, спада потока туристов нет. В семейном отеле в местечке Зеленый мыс под Батуми, сообщили, что есть незначительный спад в числе бронирований, но с какими причинами это связано, сотрудники отеля предположить не смогли.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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