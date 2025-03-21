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04:39, 21 марта 2025

Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Дитерлеев и Артур Семенов из Моздокского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 363 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 марта убитыми на Украине официально были признаны не менее 2996 бойцов из СКФО и 3104 - из ЮФО, в том числе 357 военнослужащих из Северной Осетии. К 18 марта число убитых из Северной Осетии достигло 361.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Имена двух убитых военных из Моздокского района администрация муниципалитета назвала 20 марта, анонсируя похороны бойцов. 

Один из убитых, 26-летний Артур Семенов, будет похоронен 21 марта в станице Терской. Второй, 28-летний Александр Дитерлеев, будет похоронен в станице Павлодольская, но дата его похорон пока не назначена, следует из публикаций официального Telegram-канала районной администрации. 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 363 бойцов из Северной Осетии. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", где описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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