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11:20, 19 марта 2025

Матери девушки из Кизилюрта добавлено обвинение в доведении до суицида

Девушка, прикованная цепью. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девушка-подросток из Кизилюрта, которую родственники приковали цепью к батарее, помещена в реабилитационный центр. Ее матери предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и доведении до покушения на самоубийство.

Как писал "Кавказский узел", в феврале стало известно, что уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы возбуждено после освобождения 15-летней девушки в Кизилюрте, которую родственники в целях воспитания приковали цепью к батарее. Источники привели разные версии событий, предшествовавших насилию над подростком. По одной из версий, она не раз уходила из дома, по другой - сообщила родным об изнасиловании.

Семьи боятся огласки информации о насилии, и жертвы зачастую вместо помощи в семье подвергаются давлению родных, прокомментировали правозащитники.

Матери подростка предъявлены обвинения по двум статьям

Мать девочки обвинена по двум уголовным статьям – о доведении до самоубийства и незаконном лишении свободы, расследование уже завершено, и дело направлено в суд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова.

Обвинение в доведении до попытки самоубийства связано с тем, что девочка причинила себе травмы, пояснила она. "Нам сообщили, что дело передано в суд. В отношении других родственников информации нет. Девочка сейчас в социальном реабилитационном центре для детей. Вся работа, что предусмотрена с несовершеннолетними, проводится с ней. Это работа психолога, работа социального педагога. Поскольку некоторые ее поступки не совсем адекватные, даже с поправкой на подростковый возраст, в том числе суицидальные наклонности, также врачи работают - психиатры, психоневрологи", - рассказала Марина Ежова.

По её словам, куда дальше поместят девочку, пока не решено. "Ей уже 16 лет исполнилось. Сейчас пытаются в этих вопросах разобраться, что ее сподвигло разрушить фактически собственную семью. Это очень кропотливая и долгая работа психологов, педагогов, которая проводится с девочкой. Соответственно, потом органы опеки будут принимать решения о будущем, где она будет находиться, если мать получит реальный срок. В семье же еще несовершеннолетние дети есть", - указала Ежова.

Никакого изнасилования абсолютно не было. Она нафантазировала

Омбудсмен подчеркнула, что заявление девочки об изнасиловании не подтвердилось. "Никакого изнасилования абсолютно не было. Она нафантазировала, придумала такую историю. Но все экспертизы были проведены по данному делу, экспертизы были проведены комплексные. Следственный комитет проверял все изложенные факты. Ни один факт, изложенный ею, касающийся [сексуализированного] насилия, не подтвердился", - сказала она.

По мнению детского омбудсмена, такая ситуация в семье сложилась из-за проблем в отношениях. "К сожалению, родители и дети не понимают друг друга. И доходит, скажем, до большого конфликта. Девочке не нравилась позиция мамы в отношении каких-то запретов, каких-то требований родительских. Родителям не нравилось ее поведение. Они считали, что оно не соответствует возрасту и нашему региону, обычаям, установлениям, требованиям к поведению девочки. Девочка же не выросла из своего подросткового бунта. Действительно, есть факт неоднократных уходов её из дома. Случился большой конфликт. Они не нашли компромисса. Произошёл этот дикий инцидент с привязыванием", - пояснила Марина Ежова.

Правозащитница подвергла сомнению опровержение версии об изнасиловании

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова считает, что, если изнасилование было, то об этом никогда не станет известно, если девочка не будет настаивать и обращаться к правозащитникам, чтобы защищать интересы и проводить экспертизы вне региона.

Чиновники любят замалчивать

"Чиновники любят замалчивать. Яркий пример - наши заявления об "убийствах чести", когда ряд чиновников также заявил, что "это выдумка правозащитников", поэтому мне и пришла идея провести анализ судебной практики и доказать истину. Теперь к этому методу прибегают и другие правозащитники", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В декабре 2023 года Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Дагестане самая сложная для анализа ситуация в сфере домашнего насилия, поскольку широк диапазон мотивов преступлений, при этом по «убийствам чести» республика остается лидером в СКФО. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Девочка не нашла поддержки и опоры в семье, а лишь насилие

По оценке Сиражудиновой, позиция матери "ужасна". "Девочка не нашла поддержки и опоры в семье, а лишь насилие. Но, как правило, ищут одну жертву, чтобы оправдать бездействие. Динамика истории травматизации девочки и первый эпизод с изнасилованием, и второй с насилием внутри семьи поражают цинизмом, жестокостью, демонстрирует уязвимость ребенка", - сказала она.

Адвокат Тимофей Широков усмотрел также основания для привлечения родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"Конечно, сковывание цепью или пристегивание наручниками является криминальным действием в отношении ребёнка. Если родители хотели предотвратить проблему и сами не справлялись путем убеждения, им надо было обращаться к психологам, психиатрам. Возможно, самим инициировать психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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