Родственники заподозрены в незаконном лишении свободы девушки в Кизилюрте

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Уголовное дело о незаконном лишении свободы возбуждено в Кизилюрте после освобождения 15-летней девушки, которую родственники в целях воспитания приковали цепью к батарее.

15-летняя девушка три дня незаконно удерживалась в Кизилюрте, где проживает ее родственник и была лишена возможности свободного передвижения, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану. Начато расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (часть 2 статьи 127 и статья 156 Уголовного кодекса РФ), говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Девушку на цепь девушку посадили её мать и дядя, сообщил сегодня "Черновик".

Родные хотели перевоспитать девушку, так как ранее она не раз уходила из дома, сообщила сегодня "Сапа Кавказ" со ссылкой на источники.

Подростку, которую приковали цепью к батарее, удалось привязать записку с просьбой о помощи к пульту от телевизора и выбросить его в окно. Примерно через час пульт с запиской нашла проходившая мимо женщина, она позвонила в полицию. Оперативники приехали на квартиру и освободили девушку. Девочка находится в реабилитационном центре, на ее ногах обнаружили следы от цепи — ноги протерты до крови. Также подросток сообщила полицейским, что ее избивала мама, на лице девочки нашли царапины, говорится в сообщении.

По данным источников Mash Gor, родственники посадили ее на цепь из-за того, что она "опозорила семью" - пожаловалась матери на групповое изнасилование и на то, что одноклассники склоняют её к употреблению наркотиков.

"Кавказский узел" также писал, что пациент реабилитационного центра в Каспийске умер в результате избиения, в преступлении заподозрен сотрудник центра.

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