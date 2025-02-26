История девушки в Кизилюрте подчеркнула важность огласки случаев насилия

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Семьи боятся огласки информации о насилии, и жертвы зачастую вместо помощи со стороны семьи подвергаются давлению родных, констатировали правозащитники, комментируя удержание на цепи девушки в Кизилюрте.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело о незаконном лишении свободы возбуждено в Кизилюрте после освобождения 15-летней девушки, которую родственники в целях воспитания приковали цепью к батарее. Источники привели разные версии, событий, предшествовавших лишению подростка свободы передвижения. По одной из версий, девушка не раз уходила из дома, по другой - сообщила родным об изнасиловании.

Правозащитница Светлана Анохина, президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова и координатор движения "Марем" Катерина Нерозникова прокомментировали "Кавказскому узлу" обнародованный полицией Дагестана случай удержания девушки на цепи.

Светлана Анохина заявила, что радует, что органы полиции назвали это преступлением случившееся с девушкой в Кизилюрте.

"Потому что у нас и не один, и не два, и не три случая было, когда девушек держали на цепи. Чаще правда обходятся без цепи, их просто запирают и держат в каком-нибудь помещении, не предназначенном для жизни человека: в сарае, в подвале, в бытовке, в каком-нибудь техническом помещении", - сказала она.

По словам правозащитницы, сейчас это все сработало так, именно потому что девушка, во-первых, привлекла внимание людей посторонних, а во-вторых, потому что она молодая. "В-третьих, потому что там, по одной из версий, прозвучала тема изнасилования несовершеннолетней", - добавила Анохина.

Добиться действий от полиции, если человека удерживают взаперти родственники, достаточно сложно, подчеркнула она.

"У нас был случай, когда девушку удерживали в доме мать и муж. Она пыталась сбежать, ее поймали прямо с чемоданом у порога, и ее удерживали, ей грозили, в общем, достаточно опасная ситуация, потому что в ее сторону выдвигался дядя, как ей сказали, с достаточно кровожадными намерениями. Благо она умудрилась выйти со мной на связь,мне просто посчастливилось, я нашла адвоката, который вызвал наряд полиции и с ней поехал, как ее представитель. При этом девушку и ее мужа посадили в одну машину и везли их так в отделение. Мы такое наблюдаем очень часто в действиях полиции. Они жертву и ее истязателя помещают в одном помещении, в одном пространстве, как будто это не является дополнительным ужасом и пыткой практически для нее. Видимо, они рассчитывали, что, может быть, они помирятся в процессе. Но, к счастью, она оказалась тверда и присутствие адвоката рядом ее поддержало, она подписала бумаги о том,что ее удерживали насильственно, и что она хочет уйти. Ее отпустили", - рассказала Анохина.

По её мнению, заявительницы имеют очень негативный опыт, если речь идёт о сексуализированном насилии.

"Особенно если причастен кто-то из родственников. Девушке затыкают рот и говорят, не ври. У нас были случаи, когда действиям сексуального характера подвергались дети и к нам обращались мамы. Мы продумывали целую операцию, чтобы не подставить эту маму и можно было бы дело довести до заявления в полицию. Они сливаются где-то на середине, потому что на них давит семья", - пояснила Анохина.

Если девушка пострадала от постороннего, то ей тоже достаётся, отметила Анохина. "Она получает по голове, потому что она дала повод. Ей говорят, что она сама в чем-то виновата. У нее отнимают телефон, сажают под домашний арест, люди, которые в принципе могут ее поддержать и помочь, отказываются от этого", - указала Анохина.

Она сообщила об одном из немногих случаев, когда на стороне девушки выступил папа. "Я не помню, это какое-то кумыкское село, сейчас не припомню название.Тогда был большой процесс по делу о изнасиловании и доведении до самоубийства несовершеннолетних. Все от папы ждали, что он пойдет один на один выяснять отношения с этими мерзавцами. А он подал в суд, и он весь суд был с ней рядом, дал ей вот эту вот неимоверную поддержку, на которую тоже нужно иметь большие силы", - рассказала также Анохина.

Она отметила также, что в особо тяжелых случаях, девушку выдают замуж за насильника. "Ее выдают замуж за того человека, с которым связаны самые страшные и унизительные воспоминания ее жизни. Здесь фактически девушкой жертвуют из соображений спасения ее доброго имени, ее отдают на растерзание тому, который жениться-то на ней не хотел. Как он будет с ней обращаться в браке? Как она будет ложиться с ним в постель? Как она будет рожать от него детей?", - сказала Анохина.

По мнению Саиды Сиражудиновой, большинство семей скрывают насилие и, даже готовы убить жертву, чтобы об этом никто не говорил.

"В таком прямом смысле приковывают не всех. Чаще всего ограничивают домом, комнатой. Но, в переносном смысле, да, сковывают", - отметила она.

Надо обращаться за помощью - сначала в полицию и к активистам и только потом говорить семье, если есть понимание, что они не навредят

По мнению правозащитницы, противостоять им невозможно. "Пока общество готово порицать жертву, пока не к кому обратиться за помощью, пока нет программ, которые бы боролись с насилием в семье и защищали жертв. Сейчас жертвы становятся только уязвимее. Насилие процветает везде. Противостоять можно только, если находишь поддержку. Надо обращаться за помощью - сначала в полицию и к активистам и только потом говорить семье, если есть понимание, что они не навредят", - пояснила Сиражудинова.

По её словам, часто происходит, что жертва травмируется повторно. "У нас такое бывает. Даже в моем исследовании и докладе был упомянут случай "убийства чести", когда, пострадавшая от насилия девушка не нашла понимания ни у кого, и была убита", - подчеркнула Сиражудинова.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Катерина Нерозникова заявила, что утверждать, что в Дагестане опасно для женщин, переживших изнасилование, а в другой республике это безопасно, нельзя

"В принципе не очень-то безопасно вообще по всей стране, потому что все равно в любом случае пострадавшие от сексуализированного насилия вызывают «подозрения» у окружающих - точно ли там все так однозначно. Во многом это связано, конечно, с тем, что люди просто не готовы верить в то, что плохие вещи могут произойти с любым человеком. Просто кому-то везет, а кому-то не повезло. Например, у нас в нашем паблике "Марем", когда мы публикуем информацию о том, что девушка/женщина пострадала от сексуализированного насилия, и есть подтверждения и доказательства, все равно находится много людей, которые будут писать комментарии типа она сама, наверное, что-то сделала", - рассказала она.

По словам собеседницы, жертвам насилия приходится убеждать окружающих в том, что они не сделали ничего плохого.

"С этой проблемой еще бороться и бороться. Но, к сожалению, на Северном Кавказе у нас проявляется другой дополнительный аспект, который заключается в том, что именно по поведению, по неким характеристикам женщины оценивать будут не только её, но и всю её семью. И зачастую бывает такое, что это проблема для родственников, как бы пятно на их репутации. Они, дескать не уследили, что-то там еще не сделали", - пояснила Нерозникова.

Из-за этого родные зачастую пытаются не искать виновных, а пытаться устранить проблему, отметила она. "Источником проблемы тут является, к сожалению, пострадавшая от сексуализированного насилия. То есть надо сделать что-то с ней. И, к сожалению, есть такая информация про то, что пострадавшие, например, от сексуализированного насилия, они становятся и жертвами "убийств в чести" в том числе", - указала Нерозникова.

В то же время, по её мнению, это не фатальная ситуация и часто родственники помогают девушке.

"Но девушки сами часто боятся и не обращаются за помощью. Потому что наблюдают общественное осуждение в таких случаях. Тем не менее, родственники помогают. Родители, родственники могут быть злы на дочерей, но они помогают им. Такие случаи, слава Богу, они есть, их довольно-таки много. У нас были такие кейсы , когда матери помогали и проходили с дочерями мучительные суды", - подчеркнула Нерозникова.

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