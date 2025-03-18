Более 120 тонн грунта с мазутом собрано на Кубани

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С начала проведения работ со дна Черного моря в Краснодарском крае собрано более 2,5 тысячи мешков с нефтесодержащими отходами.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 17 марта выбросы мазута были найдены на пляже в анапском поселке Джемете.

Случаи выбросов мазута участились в связи с повышением температуры, заявило 7 марта МЧС.

"В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района на 19 участках проведения работ протяженностью 14 км водолазными группами МЧС России совершено 1552 спуска, проведено водолазное обследование и сбор нефтесодержащих отходов в прибрежной зоне, собрано более 2,5 тыс. (почти 126 тонн) мешков с нефтесодержащими отходами", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МЧС России.

По данным ведомства, в Краснодарском крае обследовано 265 км береговой линии, обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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