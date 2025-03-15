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01:38, 15 марта 2025

Активист задержан на пикете с требованием наказать виновных в разливе мазута в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали активиста и волонтера Михаила Матяжа, который вышел на одиночный пикет напротив здания администрации Краснодарского края с требованием наказать виновников экокатастрофы в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта блогер Юрий Озаровский был оштрафован за ролик об уборке мазута на пляжах Анапы. По словам блогера, ему сообщили, что он снимает неправильные ролики.

Активист и волонтер Михаил Матяж вечером 14 марта вышел на одиночный пикет к зданию администрации Краснодарского края. Он был одет в костюм химзащиты и раздавал прохожим листовки о разливе мазута в Анапе, в которых требовал наказать виновных в крушении танкеров "Волгонефть", а не капитанов судов, а также усилить контроль за соблюдением экологических норм, пишет 93.ru.

Матяж держал также в руках плакат с требованием наказать руководителя компании, которая владеет потонувшими судами.

С начала пикета возле активиста стояли сотрудники департамента внутренней политики администрации Краснодарского края и лица в штатском. Около получаса его не трогали, только фотографировали. На месте пикета также были журналисты, однако спустя некоторое время они разошлись, после чего к Матяжу подошли полицейские. Они задержали активиста и доставили в отдел полиции на улице Садовой.

На Матяжа, по первоначальным данным, составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Активист был в респираторе, что полицейские посчитали нарушением. Сведений о том, отпустили Матяжа или нет, по данным на 01.00 мск нет.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

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